Итоги акции: с тарелок школьников в мусорный ящик попало на 20% меньше школьного питания(1)
В ходе организованного Daily конкурса, который проходил в школьных столовых, более 70 школ по всей Эстонии в течение одной недели следили за тем, сколько еды выбрасывается в течение обеденных перемен. При этом ученики могли указывать на установленных в школьных столовых плакатах причину, по которой они выбрасывали еду.
”Один ученик выбрасывал в мусорный ящик в среднем 21 грамм еды из своей порции, что на 6 граммов меньше, чем в прошлом году. Если умножить количество выброшенной еды на число учеников общеобразовательных школ Эстонии, получится около 157 тонн еды в год. Положительный результат ясно говорит о том, что дети все лучше осознают проблему расточительства еды и по крайней мере в школьной столовой выбирают еду осознанно”, — рассказала о результатах проведения акции менеджер по продажам и маркетингу компании Baltic Restaurants Estonia, предлагающей услугу питания под товарным знаком Daily, Тийу Эндриксон.
В течение недели прохождения акции было проведено также соответствующее соревнование между школами, победителем которого стала Меривяльяская школа, где выбрасывалось всего 12 граммов еды из каждой порции.
”В целом меньше еды выбрасывается в тех школах, где предусмотрена линия самообслуживания и ученики могут сами выбирать размер порции. Поскольку из-за пандемии было сложно предсказывать точное число едоков, в этом году увеличилось количество еды, которое оставалось в конце дня при взвешивании еды. Сейчас особенно важно, чтобы школа и столовая сотрудничали, чтобы осуществлялся быстрый обмен информацией и, например, чтобы информацию об учениках, переходящих на дистанционное обучение, быстро получал в том числе и персонал столовой. Тогда мы сможем значительно уменьшить расточительство еды”, — констатировала Эндриксон.
По словам представителя Daily, уменьшать количество возникающих пищевых отходов помогает также повышение уровня информированности персонала столовой и учеников. ”Наша цель заключалась в том, чтобы показать ученикам, насколько велика проблема расточительства еды, и заставить их задуматься о своих привычках питания. В ходе соревнования, прошедшего в рамках Месяца охраны окружающей среды, ученики могли видеть то количество еды, которое ежедневно выбрасывается в школах. К тому же, их мотивировал момент соперничества с другими школами. Мы надеемся, что мотивирующий момент соперничества обусловит формирование ежедневного осознания и привычки”, — добавила представитель сферы питания.
Акция, направленная против расточительства еды, проводится в школьных столовых Daily уже третий год. В течение Месяца охраны окружающей среды в школах организуется также Конкурс идей будущего школьного питания, который дает ученикам возможность рекомендовать рецепты и делиться идеями касательно того, как сделать школьное питание еще лучше. Также Daily продолжает вести кампанию ”Готовим вместе!”, в ходе которой ученики с помощью школьных поваров готовят новые вкусные блюда из еды, оставшейся с прошлых раз, чтобы научиться использовать продукты питания повторно и сокращать количество возникающих пищевых отходов.