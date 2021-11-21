Итоги акции: с тарелок школьников в мусорный ящик попало на 20% меньше школьного питания

В ходе организованного Daily конкурса, который проходил в школьных столовых, более 70 школ по всей Эстонии в течение одной недели следили за тем, сколько еды выбрасывается в течение обеденных перемен. При этом ученики могли указывать на установленных в школьных столовых плакатах причину, по которой они выбрасывали еду.

”Один ученик выбрасывал в мусорный ящик в среднем 21 грамм еды из своей порции, что на 6 граммов меньше, чем в прошлом году. Если умножить количество выброшенной еды на число учеников общеобразовательных школ Эстонии, получится около 157 тонн еды в год. Положительный результат ясно говорит о том, что дети все лучше осознают проблему расточительства еды и по крайней мере в школьной столовой выбирают еду осознанно”, — рассказала о результатах проведения акции менеджер по продажам и маркетингу компании Baltic Restaurants Estonia, предлагающей услугу питания под товарным знаком Daily, Тийу Эндриксон.

В течение недели прохождения акции было проведено также соответствующее соревнование между школами, победителем которого стала Меривяльяская школа, где выбрасывалось всего 12 граммов еды из каждой порции.

”В целом меньше еды выбрасывается в тех школах, где предусмотрена линия самообслуживания и ученики могут сами выбирать размер порции. Поскольку из-за пандемии было сложно предсказывать точное число едоков, в этом году увеличилось количество еды, которое оставалось в конце дня при взвешивании еды. Сейчас особенно важно, чтобы школа и столовая сотрудничали, чтобы осуществлялся быстрый обмен информацией и, например, чтобы информацию об учениках, переходящих на дистанционное обучение, быстро получал в том числе и персонал столовой. Тогда мы сможем значительно уменьшить расточительство еды”, — констатировала Эндриксон.