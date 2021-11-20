Экономика
20.11.2021, 20:35

В э-понедельник жители Эстонии покупали онлайн даже больше, чем на Рождество в прошлом году

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Foto: Mana Kaasik
В результате пандемии онлайн-торговля совершила большой скачок вперед, и о замедлении роста пока ничто не свидетельствует. Напротив, количество заказов, размещенных на прошлой неделе в результате скидок по случаю э-понедельника, даже побило рекорд прошлогоднего Рождества.

”Первые дни прошлой недели были для курьеров DPD очень напряженными. Доставка заказов продолжалась до середины недели, поскольку продавцам потребовалось некоторое время для обработки такого количества покупок”, — руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд прокомментировал учрежденный Эстонской ассоциацией электронной торговли э-понедельник.

”По сравнению с первыми днями прошлой недели за счет э-понедельника объем посылок увеличился почти на 50%. Мы даже побили абсолютный рекорд Рождества прошлого года. А по сравнению с прошлогодним э-понедельником, рост составил почти 70%, — отметил Кивимурд. — Люди занимались шоппингом очень активно!”

Однако, по словам Кивимурда, курьерам DPD не пришлось доставлять весь этот объем посылок за один день. ”Продавцы комплектовали заказы и передавали товары курьерам по мере готовности. Во вторник и среду наши фургоны также были полны заказов, сделанных в э-понедельник”, — отметил Кивимурд. Он добавил, что хотя с точки зрения объемов посылок октябрь в целом был менее активным, чем обычно, неделя э-понедельника показала, что люди ждут действительно хороших кампаний.

Не исключено, что большой интерес к э-понедельнику также был вызван значительным расширением сети посылочных автоматов DPD. По сравнению с тем же периодом прошлого года по всей Эстонии установлено 110 новых посылочных автоматов DPD, а 20 существующих расширены.

”Особенно приятно наблюдать за ростом популярности э-понедельника, поскольку данная кампания поддерживает отечественных продавцов, — добавил Кивимурд. –Прошлой осенью в кампании участвовало 151 предприятие, в этом году скидки в э-понедельник предложили уже 283 интернет-магазина”.

Э-понедельники проходят во второй понедельник ноября и мая. В эти дни члены Эстонской ассоциации электронной торговли и различные интернет-магазины в течение 24 часов представляют ряд специальных предложений.

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