В э-понедельник жители Эстонии покупали онлайн даже больше, чем на Рождество в прошлом году

”Первые дни прошлой недели были для курьеров DPD очень напряженными. Доставка заказов продолжалась до середины недели, поскольку продавцам потребовалось некоторое время для обработки такого количества покупок”, — руководитель по продажам и маркетингу DPD Eesti Янек Кивимурд прокомментировал учрежденный Эстонской ассоциацией электронной торговли э-понедельник.

”По сравнению с первыми днями прошлой недели за счет э-понедельника объем посылок увеличился почти на 50%. Мы даже побили абсолютный рекорд Рождества прошлого года. А по сравнению с прошлогодним э-понедельником, рост составил почти 70%, — отметил Кивимурд. — Люди занимались шоппингом очень активно!”

Однако, по словам Кивимурда, курьерам DPD не пришлось доставлять весь этот объем посылок за один день. ”Продавцы комплектовали заказы и передавали товары курьерам по мере готовности. Во вторник и среду наши фургоны также были полны заказов, сделанных в э-понедельник”, — отметил Кивимурд. Он добавил, что хотя с точки зрения объемов посылок октябрь в целом был менее активным, чем обычно, неделя э-понедельника показала, что люди ждут действительно хороших кампаний.

Не исключено, что большой интерес к э-понедельнику также был вызван значительным расширением сети посылочных автоматов DPD. По сравнению с тем же периодом прошлого года по всей Эстонии установлено 110 новых посылочных автоматов DPD, а 20 существующих расширены.

”Особенно приятно наблюдать за ростом популярности э-понедельника, поскольку данная кампания поддерживает отечественных продавцов, — добавил Кивимурд. –Прошлой осенью в кампании участвовало 151 предприятие, в этом году скидки в э-понедельник предложили уже 283 интернет-магазина”.

Э-понедельники проходят во второй понедельник ноября и мая. В эти дни члены Эстонской ассоциации электронной торговли и различные интернет-магазины в течение 24 часов представляют ряд специальных предложений.