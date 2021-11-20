В Риге дизельное топливо дешевеет, в Таллинне и Вильнюсе дорожает

В пятницу самый дорогой бензин продавался в Таллинне, за ним следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизельное топливо на этой неделе была в Риге, а самая низкая — в Вильнюсе.

На АЗС Circle K в Риге цена бензина 95-й марки в течение недели не менялась и в пятницу составляла 1,544 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,7% — до 1,404 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подорожал на 1,1% до 1,482 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 1,2% до 1,372 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цена на бензин 95-й марки, которая оставалась стабильной в течение трех недель, снизилась на 0,3% до 1,579 евро за литр, а цена на дизельное топливо выросла на 1,1% до 1,389 евро за литр.

Цена на автогаз в Риге и Вильнюсе выросла на 2,6% и в пятницу составляла 0,795 евро и 0,792 евро за литр соответственно. В Таллинне автогаз подешевел на 1,2% и стоил 0,82 евро за литр.