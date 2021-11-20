Новости Эстонии
20.11.2021, 18:12

ФОТО | В Таллинне и Тарту прошли протесты против коронавирусных ограничений, которые помешали строителям

 
Anni Õnneleid
В субботу на Ратушной площади в Тарту и на площади Вабадузе в Таллинне прошли протесты против коронавирусных ограничений. По словам полиции, эти общественные собрания не были должным образом зарегистрированы.

Полиция сообщает, что протест в Тарту прошел без инцидентов. По словам фотографа Delfi, в нем приняли участие около 50 людей, которые стаяли в круге и включали народную музыку. Он также отметил, что протестующие мешали строителям, которые устанавливали в Тарту рождественский рынок.

Незарегистрированное общественное сборище прошло и в столице на площади Вабадузе. После этого протестующие направились в кафе MEM. Оба протеста прошли при использовании рупоров и колонок.

Полиция напоминает, что общественные собрания нужно должным образом регистрировать и у них должен быть организатор, который отвечает за безопасность на мероприятии и его участников.