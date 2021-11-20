Полмиллиарда евро пенсионных накоплений еще томятся на счетах жителей Эстонии. С каждым днем деньги ”дешевеют”(1)
В сентябре на счета жителей Эстонии после уплаты подоходного налога поступило в общей сложности чуть более 1 миллиарда евро. Из этих денег много было потрачено на потребление, также люди активно погашали свои кредиты и выплачивали старые долги, пишет "МК Эстония".
Но, как выясняется из последних данных, половина этой суммы, то есть около 500 млн евро, еще томятся на счетах. Почему так? Неужели жители Эстонии выводили их из пенсионных фондов, чтобы деньги просто лежали у них на счету и теряли с каждым днем свою ценность?
Инфляция ”съела” 700 евро
Руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк отмечает, что, по данным на конец октября, около половины денег, полученных из II ступени в сентябре, еще находятся на счетах клиентов.
”Различные действия с полученными суммами чаще всего происходили сразу после их получения, — отмечает она. — Люди активно погашали свои кредиты, объём переводов был значительно выше обычного. Также наблюдался резкий рост числа и объёма операций по карточкам и платежей, связанных с потреблением, как в магазинах, торгующих электроникой, бытовыми товарами, одеждой и обувью, так и в магазинах, торгующих товарами первой необходимости, и в продуктовых магазинах. Наблюдался некоторый рост и в секторе продаж автомобилей”.
Она добавляет, что рынок жилищного кредитования остаётся очень активным, и к настоящему времени некоторые люди уже обзавелись новым жильём с помощью денег второй ступени, а другие еще находятся в поисках подходящего варианта.
”Сохраняется очень высокий интерес к недвижимости, что подтверждается увеличением количества заявок на кредиты с сентября, — констатирует специалист, — причём многие люди хотят использовать деньги именно для покупки недвижимости. Чтобы претендовать на получение жилищного кредита, помимо первоначального взноса, необходимо также иметь достаточный доход для покрытия выплат по кредиту, а учитывая среднюю сумму, выплачиваемую из второй ступени, одного этого недостаточно для покупки недвижимости в крупных городах”.
Некоторые люди предпочитают снимать деньги из второй ступени и либо хранить их на счёте или депозите на случай непредвиденных обстоятельств, либо использовать их в качестве ”фонда спокойствия”.
”Однако мы видим, что некоторые также открыли счета ценных бумаг и начали инвестировать, — говорит она. — Чуть менее половины тех, кто присоединился к III ступени в сентябре, были людьми, вышедшими из II ступени. Из различных опросов и исследований мы знаем, что для некоторых людей единственным вариантом действительно было использование денег II ступени, и, поскольку частично деньги не могли быть сняты до наступления пенсионного возраста, часть денег люди, в зависимости от готовности принять на себя риск, могли оставить на счёте/депозите, либо инвестировать”.
Кайре Пейк отмечает: те, кто хотел выйти из II пенсионной ступени, были совершенно уверены в своем решении взять деньги из II ступени, и лишь менее 2% в итоге передумали и отозвали своё заявление.
”У каждого имелся свой план, что делать с деньгами. Некоторые уже свои планы реализовали, а некоторые — нет, — говорит она. — Поскольку за это время многие также
получали зарплату, часть расходов могла быть профинансирована за счёт зарплаты, а часть или все пенсионные деньги могут до сих пор оставаться неиспользованными”.
Также вполне может оказаться, что изначально люди планировали вывести деньги из II пенсионной ступени с целью купить машину или недвижимость, но так как за полгода это все подорожало, да и новых машин в салонах уже нет, нужно заказывать и долго ждать, а цены на б/у автомобили бьют рекорды, то в итоге они так и не смогли ничего купить.
На вопрос, насколько это послужило причиной тому, что деньги в итоге лежат мертвым грузом на счетах, Кайре Пейк отвечает: ”Некоторые, конечно, оставят снятые со II ступени деньги на текущем счёте, либо на вкладе, но, учитывая то, что происходит на рынке недвижимости и автомобилей, люди всё ещё ждут подходящей сделки — либо из-за того, что нет подходящей недвижимости, либо из-за слишком высокой цены”.
Специалист констатирует: учитывая нынешнюю инфляцию, хранить деньги на текущем счёте или в сбережениях под низкие проценты в долгосрочной перспективе, конечно, неразумно. По данным Департамента статистики, инфляция в Эстонии с января по сентябрь составила 7%, что означает, проще говоря, что покупательная способность 10 000 евро за эти месяцы снизилась на 700 евро. Деньги стали дешевле, что, конечно, не означает, что их нужно тратить ”на всякий случай”!
169 млн еще на счетах
Руководитель по продажам отдела частных клиентов банка SEB Эвелин Коплимяэ отмечает, что, согласно их статистике, из пенсионных фондов на счета их клиентов поступило 307 млн евро. И 55% из этой суммы еще не потрачены.
”Глядя на поведение наших клиентов, могу отметить, что из 45% потраченных денег около трети ушло на различные покупки или средства были просто сняты со счета и изъяты в виде наличных. Около 8% ушло на погашение долгов, досрочный возврат кредитов и выплату лизинга, — перечисляет она. — И люди, в первую очередь, возвращали кредиты с более высокими процентными ставками, в том числе — потребительские займы. Еще 6% пошло на различные накопления и менее 1% — на инвестиции или первый взнос при взятии кредита или оформлении лизинга”.
”Мы бы посоветовали людям всегда с разных сторон рассматривать свои финансовые решения и сопутствующие им риски, а также продумывать, как это все будет в долгосрочной перспективе, — советуют в банке Coop. — Если человек решил вывести деньги из II пенсионной ступени, то самое худшее — это просто растратить их на ежедневные нужды. Инвестиции в недвижимость, ценные бумаги или другие инструменты (например, в образование) — это явно гораздо более разумный выбор. Но опять же, надо критически подойти и взвесить, какие у вас есть знания и способности для того, чтобы заниматься разного рода инвестициями?”
”Могу сказать, что в общем картина такая: если деньги уже забрали, то большую часть из них потратят, — говорит главный экономист Luminor Тыну Пальм. — И лишь небольшая часть идет на инвестиции. Показатели розничной продажи и количество заключенных договоров автолизинга показывают: идет активное потребление. Но нужно думать и о пенсии, как вы будете потом жить?”
Он приводит пример: фермер же не тратит прибыль от собранного урожая в тот же день, а думает и о будущем — что ему нужны будут деньги и на то, чтобы следующей весной купить семян.
”Большинство людей все же думают и о завтрашнем дне и инвестируют часть денег, — отмечает он. — Нередко — в улучшение жилищных условий. Конечно, есть искушение просто потратить эти деньги — ведь кто не хочет отправиться в путешествие в теплые страны, сходить в ресторан или купить новый холодильник? Но инвестирование — это искусство, и здесь никто не может вам указывать, что делать. Всегда есть возможность проконсультироваться со специалистом финансового учреждения: что вам лучше сделать со своими накоплениями?”
Пальм добавляет: радует, что все больше инвестируют в акции, что, например, показывает недавняя успешная эмиссия Enefit Green.
”С другой стороны, люди также возвращают кредиты, и в случае займов с высокими двузначными процентными ставками это всегда разумно, — констатирует он. — 10% от всех изъятых накоплений ушло именно на это”.
Например, в сентябре было в 2,2 раза больше ходатайств о досрочной выплате ипотечных кредитов, чем в августе. В октябре же ситуация нормализовалась и вернулась на августовский уровень. Средняя сумма, которую возвращали, была 25 500 евро.
А малые кредиты досрочно в сентябре возвращали аж в 7,9 раза чаще, чем в августе. Только за первую неделю было подано 66% от всех сентябрьских ходатайств. В октябре возвратов тоже было больше обычного, и средняя сумма, которую вернули, была 2 800 евро.
Что касается лизинга, то обычно подают в месяц 450 ходатайств о досрочной выплате, но в сентябре их было 730, то есть в 1,6 раза больше обычного. В октябре ситуация нормализовалась.
Портрет: кто чаще всего выводил деньги из II cтупени?
Средний возраст: — 41 год
Выплачиваемая сумма: около 6500 евро (со снимаемой суммы удерживается 20% подоходного налога). Люди с высшим образованием накопили большие суммы, чем люди с более низким уровнем образования.
Национальность: эстонцев и русских почти поровну.
Образование: большинство среди забиравших деньги — люди со средним образованием.
Регион: наибольшее количество выходивших из второй ступени было в Таллинне и Ида-Вирумаа.
Статистика: Swedbank (исходя из данных по выводу денег в сентябре)