Полмиллиарда евро пенсионных накоплений еще томятся на счетах жителей Эстонии. С каждым днем деньги ”дешевеют”

”Сохраняется очень высокий интерес к недвижимости, что подтверждается увеличением количества заявок на кредиты с сентября, — констатирует специалист, — причём многие люди хотят использовать деньги именно для покупки недвижимости. Чтобы претендовать на получение жилищного кредита, помимо первоначального взноса, необходимо также иметь достаточный доход для покрытия выплат по кредиту, а учитывая среднюю сумму, выплачиваемую из второй ступени, одного этого недостаточно для покупки недвижимости в крупных городах”.

Она добавляет, что рынок жилищного кредитования остаётся очень активным, и к настоящему времени некоторые люди уже обзавелись новым жильём с помощью денег второй ступени, а другие еще находятся в поисках подходящего варианта.

”Различные действия с полученными суммами чаще всего происходили сразу после их получения, — отмечает она. — Люди активно погашали свои кредиты, объём переводов был значительно выше обычного. Также наблюдался резкий рост числа и объёма операций по карточкам и платежей, связанных с потреблением, как в магазинах, торгующих электроникой, бытовыми товарами, одеждой и обувью, так и в магазинах, торгующих товарами первой необходимости, и в продуктовых магазинах. Наблюдался некоторый рост и в секторе продаж автомобилей”.

Руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк отмечает, что, по данным на конец октября, около половины денег, полученных из II ступени в сентябре, еще находятся на счетах клиентов.

Но, как выясняется из последних данных, половина этой суммы, то есть около 500 млн евро, еще томятся на счетах. Почему так? Неужели жители Эстонии выводили их из пенсионных фондов, чтобы деньги просто лежали у них на счету и теряли с каждым днем свою ценность?

В сентябре на счета жителей Эстонии после уплаты подоходного налога поступило в общей сложности чуть более 1 миллиарда евро. Из этих денег много было потрачено на потребление, также люди активно погашали свои кредиты и выплачивали старые долги, пишет "МК Эстония" .

Некоторые люди предпочитают снимать деньги из второй ступени и либо хранить их на счёте или депозите на случай непредвиденных обстоятельств, либо использовать их в качестве ”фонда спокойствия”.

”Однако мы видим, что некоторые также открыли счета ценных бумаг и начали инвестировать, — говорит она. — Чуть менее половины тех, кто присоединился к III ступени в сентябре, были людьми, вышедшими из II ступени. Из различных опросов и исследований мы знаем, что для некоторых людей единственным вариантом действительно было использование денег II ступени, и, поскольку частично деньги не могли быть сняты до наступления пенсионного возраста, часть денег люди, в зависимости от готовности принять на себя риск, могли оставить на счёте/депозите, либо инвестировать”.

Кайре Пейк отмечает: те, кто хотел выйти из II пенсионной ступени, были совершенно уверены в своем решении взять деньги из II ступени, и лишь менее 2% в итоге передумали и отозвали своё заявление.

”У каждого имелся свой план, что делать с деньгами. Некоторые уже свои планы реализовали, а некоторые — нет, — говорит она. — Поскольку за это время многие также

получали зарплату, часть расходов могла быть профинансирована за счёт зарплаты, а часть или все пенсионные деньги могут до сих пор оставаться неиспользованными”.

Также вполне может оказаться, что изначально люди планировали вывести деньги из II пенсионной ступени с целью купить машину или недвижимость, но так как за полгода это все подорожало, да и новых машин в салонах уже нет, нужно заказывать и долго ждать, а цены на б/у автомобили бьют рекорды, то в итоге они так и не смогли ничего купить.