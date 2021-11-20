20.11.2021, 13:51
ФОТО и ВИДЕО | По центру Таллинна от Парка Таммсааре до Coca-Cola Plaza прокатился огромный черный куб(1)
Создатели латвийского фильма "Беспокойные умы" провели в центре Таллинна акцию — перекатили огромный черный куб, чтобы привлечь внимание к свободе искусства и проблемам с психическим здоровьем, которые затрагивает фильм.
В итоге куб останется перед кинотеатром Coca-Cola Plaza до конца фестиваля PÖFF. Фильм можно посмотреть 20 ноября в Coca-Cola Plaza, 26 ноября в Тарту и 27 ноября в кинотеатре Artis.