Maxima первой в Эстонии внедрила "решение для покупок будущего". Опробовать его можно в Ласнамяэ

”Наша цель — внести свой вклад в развитие розничного рынка Эстонии, магазин в Тондираба стал нашим вторым новый магазин, открытым за последний месяц”, — сказал сегодня утром на открытии нового супермаркета XX в Ласнамяэ генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. Это седьмой магазин Maxima в столичном районе с наибольшим количеством жителей и 82-й магазин в Эстонии в целом.

”Мы также делаем следующий шаг в качестве лидера в области инноваций — мы стали первой розничной сетью в Эстонии и в странах Балтии, внедрившей бесконтактные покупки”, — отметил Волкас. Если уже с лета 2020 года приложение можно использовать в качестве мобильного пульта для покупок в магазинах Maxima по всей Эстонии (Skanni ja kõnni), то с этой недели совершать покупки через приложение стало еще проще. ”В Эстонии часто используется слово ”инновации”, для меня это самый быстрый способ совершать покупки”, — сказал генеральный директор MAXIMA Eesti.

Если раньше для оформления покупок в магазинах Maxima приходилось делать в кассе самообслуживания пять-шесть шагов, то теперь достаточно трех. Для этого нужно отсканировать товары, выбрать способ оплаты и совершить платеж. Все это происходит без контакта с кассиром или кассой самообслуживания. ”Это очень серьезное изменение образа мышления, мы на 2-3 года опережаем другие розничные сети Европы”, — подчеркнул генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. Это решение, разработанное в Эстонии.

По словам старейшины Ласнамяэ Владимира Света, местные жители ждали открытия Tondiraba Maxima уже с 2016 года, когда предприятию было выдано соответствующее разрешение на строительство. ”Я рад, что это строительство было завершено в том же году, когда был построен парк Тондираба. Можно сказать, что сердце Ласнамяэ, Тондираба, пробудилось ото сна”, — сказал Свет. Он также похвалил, что до нового магазина Maxima легко добраться как пешком, так и на велосипеде, и что у магазина создана хорошая парковка для велосипедов.