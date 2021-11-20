Maxima первой в Эстонии внедрила "решение для покупок будущего". Опробовать его можно в Ласнамяэ
”Наша цель — внести свой вклад в развитие розничного рынка Эстонии, магазин в Тондираба стал нашим вторым новый магазин, открытым за последний месяц”, — сказал сегодня утром на открытии нового супермаркета XX в Ласнамяэ генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. Это седьмой магазин Maxima в столичном районе с наибольшим количеством жителей и 82-й магазин в Эстонии в целом.
”Мы также делаем следующий шаг в качестве лидера в области инноваций — мы стали первой розничной сетью в Эстонии и в странах Балтии, внедрившей бесконтактные покупки”, — отметил Волкас. Если уже с лета 2020 года приложение можно использовать в качестве мобильного пульта для покупок в магазинах Maxima по всей Эстонии (Skanni ja kõnni), то с этой недели совершать покупки через приложение стало еще проще. ”В Эстонии часто используется слово ”инновации”, для меня это самый быстрый способ совершать покупки”, — сказал генеральный директор MAXIMA Eesti.
Если раньше для оформления покупок в магазинах Maxima приходилось делать в кассе самообслуживания пять-шесть шагов, то теперь достаточно трех. Для этого нужно отсканировать товары, выбрать способ оплаты и совершить платеж. Все это происходит без контакта с кассиром или кассой самообслуживания. ”Это очень серьезное изменение образа мышления, мы на 2-3 года опережаем другие розничные сети Европы”, — подчеркнул генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. Это решение, разработанное в Эстонии.
По словам старейшины Ласнамяэ Владимира Света, местные жители ждали открытия Tondiraba Maxima уже с 2016 года, когда предприятию было выдано соответствующее разрешение на строительство. ”Я рад, что это строительство было завершено в том же году, когда был построен парк Тондираба. Можно сказать, что сердце Ласнамяэ, Тондираба, пробудилось ото сна”, — сказал Свет. Он также похвалил, что до нового магазина Maxima легко добраться как пешком, так и на велосипеде, и что у магазина создана хорошая парковка для велосипедов.
Магазин в Тондираба является 22-м магазином XX в Эстонии и четвертым супермаркетом такого формата в Ласнамяэ. В строительство магазина компания инвестировала 3,5 миллиона евро, благодаря этому в районе будет создано 50 новых рабочих мест. У только открытого магазина также имеется одна из крупнейших автомобильных парковок среди всех магазинов Maxima в Эстонии. Кроме того, перед магазином есть умная стоянка Bikeep для десяти велосипедов и точки зарядки для пяти скутеров. Помимо Maxima, в здании работает и Euroapteek.
”Приходите и посмотрите, какие цены в Тондираба — они действительно низкие”, — приглашает генеральный директор MAXIMA Eesti Эдвинас Волкас. По случаю открытия Tondiraba Maxima жители Эстонии в период с 18 по 22 ноября смогут заполнить свои покупательские корзины свежим мясом, рыбой, молочными продуктами и выпечкой по действительно выгодным ценам.
Например, килограмм мандаринов и помидоров стоит 0,49 евро, охлажденный бройлер Talupoja — 1,15 евро/кг, охлажденная радужная форель — 3,99 евро/кг, масло Estover Taluvõi Eesti — 0,85 евро/пачка, а также две килограммовые пачки зернового кофе Lavazza Crema Aroma и Rossa — 14,99 евро. Кроме того, покупки, сделанные в магазине Тондираба в период кампании при помощи приложения, будут еще на 5% дешевле.
При открытии Tondiraba Maxima соблюдаются все действующие в стране коронавирусные ограничения, при посещении магазина в период открытия обеспечивается безопасность во всех отношениях. Среди прочего, MAXIMA Eesti ввела дополнительные меры для обеспечения достаточного расстояния между посетителями, чтобы защитить как посетителей, так и сотрудников компании. Посетителям, приходящим в магазин без масок, предприятие будет раздавать их бесплатно.