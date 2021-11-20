За сутки в Эстонии выявлено 464 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек

По состоянию на утро 20 ноября в больнице находятся 434 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 351 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 266, или 76%, не вакцинированы и 85, или 24%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни. Умерло пять зараженных коронавирусом.

За последние сутки проанализировали 4208 результатов теста, из которых 464 оказались положительными. Из получивших положительный тест 290 не были вакцинированы и 174 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 8685 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 1209. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 143 199 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,6%.

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