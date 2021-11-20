Цены на нефть продемонстрировали максимальное снижение с августа

Стоимость январских фьючерсов марки Brent упала за неделю на 3,6% — до 78,89 доллара за баррель, WTI — на 5,8%, до 75,94 доллара за баррель, следует из данных торгов, пишет РИА Новости.

Нефтяные котировки снижаются четвертую неделю подряд. Суммарно за четыре недели нефть подешевела примерно на 8% и 9% соответственно, с 85,5 доллара и 83,8 доллара за баррель.

Негативные факторы для нефтяных котировок затрагивают не только спрос, но и предложение. Рынки следят за новостями по поводу возможной продажи нефти из стратегических запасов США и ряда других стран. При этом ухудшение ситуации вокруг пандемии негативно влияет на перспективы спроса и восстановления мировой экономики. Ранее в некоторых регионах Европы из-за роста заболеваемости вновь начали ужесточать карантинные ограничения.

Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company ранее обнародовала свою еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За прошедшую рабочую неделю их число увеличилось на семь — до 461.