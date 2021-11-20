Китайцы едят лапки эстонских кур, а африканцы — головы наших свиней

В первой половине этого года Эстония экспортировала сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания на сумму 660 миллионов евро — это более чем на 5% превышает прошлогодний показатель. Доля товаров эстонского происхождения в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в последние годы остается стабильной и составляет около 75%.

Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп отметила, что с учетом небольших размеров Эстонии экспорт для пищевой промышленности жизненно важен. ”Прошлый год был для пищевой промышленности очень сложным, многократное повышение цен на сырье сильно повлияло на конкурентоспособность наших производителей. Кроме того, глобальная пандемия затруднила поиск новых экспортных рынков”, — сказала Потисепп.

Почти все члены Союза пищевой промышленности экспортируют свои товары из Эстонии, в основном в соседние страны — Латвию, Литву, Финляндию и Швецию. Некоторые группы товаров также экспортируют в Великобританию, Норвегию, Турцию, Германию, Украину и Данию. Почти треть экспорта составляют молоко и молочные продукты, яйца и мед, а следующей по величине экспортной группой является эстонский алкоголь и другие напитки.

Основными статьями экспорта молочных продуктов Эстонии являются молоко, сливки и сыр. В меньших объемах также экспортируются сыворотка, творог, йогурт, жир, кефир, пахта и простокваша. Например, произведенный в Эстонии сыр итальянского типа Valio Gran Regale давно нашел дорогу в Грецию и Италию, а также в более далекие страны, такие как Канада и Индия.

Исполнительный директор Valio Eesti AS Майдо Соловьев сказал, что компания продает свой главный экспортный продукт — твердый сыр Gran Regale — в основном в Италию: ”Твердый сыр выруских сыроделов — совместное произведение Эстонии и Италии. В конце 1990-х итальянцы обнаружили, что высококачественное эстонское сырое молоко идеально подходит для изготовления итальянского твердого сычужного сыра”.