19.11.2021, 22:17
ТОП ЗАРПЛАТ | Эстонец заработал в Финляндии почти 270 000 евро за год
Foto: Argo Ingver
Äripäev публикует таблицу с именами жителей Эстонии, которые отправились на заработки в Финляндию и получают там сегодня значительно больше остальных соотечественников, пишут "Деловые ведомости".
Цены в строительстве растут, в связи с этим финские строители сегодня запрашивают за свою работу на 20-30% больше, чем год-два назад, это касается и краткосрочных проектов, отмечает Сандер Пярл.
Строителей, однако, в ТОПе можно пересчитать по пальцам: доминируют в списке не они, а эстонские врачи-специалисты — кардиологи, травматологи, ортопеды, психиатры, урологи.
Вторую строчку, к примеру, занимает эстонский нейрофизиолог Андре Ыун, чья годовая брутто-зарплата в прошлом году превысила 260 000 евро.