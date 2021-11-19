В Эстонии смертность от Covid-19 почти в три раза выше среднего по ЕС

За две недели с 1 по 14 ноября в Эстонии смертность с диагностированным Covid-19 составляла 112,9 случая на миллион населения.

В Латвии этот показатель был 268,6 случая на миллион населения, в Литве — 69,1 случая.

В результате Латвия занимает третье место, Эстония — шестое место, а Литва — восьмое место по смертности среди 30 стран ЕС/ЕЭЗ.

Самая высокая смертность в Болгарии — 327 случаев, на втором месте Румыния — 268,6 случая.

Средний уровень смертности с диагностированным Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ составлял в этот период 40 случаев на миллион человек.

За последние две недели странам Балтии удалось снизить общую заболеваемость Covid-19. В конце прошлой недели самая высокая заболеваемость среди стран ЕС/ЕЭЗ была в Словении — 2044,2 случая на 100 000 населения. Эстония занимает пятое место — 1296,1 случая, Литва седьмое — 1213,8, а Латвия восьмое — 1111,4 случая.

Средний уровень заболеваемости в странах ЕС и ЕЭЗ за предыдущие две недели составил 478,3 случая на 100 000 населения.

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