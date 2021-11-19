Мужчина, пытавшийся поджечь КаПо и Рийгикогу, был в состоянии наркотического опьянения

Как сообщила прокуратура, подозреваемый в совершении преступления 38-летний мужчина был арестован, поскольку находясь на свободе, он может продолжить нарушать правопорядок.

На основании собранных КаПо доказательств можно утверждать, что мужчина действовал осознанно, но находился в состоянии наркотического опьянения.

Руководитель по коммуникациям Рийгикогу Эпп-Маре Кукемелк сказала, что инцидент на Тоомпеа произошел в четверг в 4 часа утра. Возгорание погасили охранники замка, о произошедшем сообщили в полицию. По ее словам, окно обгорело.

Как сообщила КаПо, в здание парламента и во входную дверь главного здания Полиции безопасности бутылку с зажигательной смесью бросил тот же 38-летний мужчина.

Патруль полиции позже в четверг задержал ранее судимого за наркопреступление мужчину в качестве подозреваемого.

Большого ущерба зданиям не нанесено.