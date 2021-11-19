В пункте вакцинации в центре Ülemiste можно получить все три дозы вакцины.

Пункт вакцинации открылся возле главного входа, что облегчает доступ к нему и делает его более безопасным также для тех, кто посещает центр лишь в целях вакцинации. Предварительная регистрация для вакцинации не требуется.

Посетители центра Ülemiste обязаны носить маску и предъявлять сертификат о вакцинации в тех местах, где это требуется. Как популярное место центр поддерживает строгий надзор за соблюдением действующих требований, даже если это означает дополнительную работу. ”Я надеюсь, что в ближайшее время появятся и новые решения для борьбы с пандемией”, — сказал руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс. Пока ученые и врачи работают над новыми решениями, центр Ülemiste в виде пункта вакцинации решил подставить и свое помощь, и это не в первый раз. ”Мы понимаем, что должны внести и свой вклад. Все лето и осень мы по своей инициативе принимали у себя вакцинационные пункты и автобусы, помогая донести до людей посыл”, — прокомментировал Пярнитс.

”Мы живем в коронакризисе уже больше полутора лет и выйти из него сможем лишь в результате общих усилий. В сотрудничестве можно сделать больше, чем в одиночку, в итоге от этого выиграет все общество”, — сказала координатор по мерам профилактики коронавируса Таллиннской городской управы Эстер Эпик. ”Сейчас в Таллинне вместе с частными поставщиками медицинских услуг открыто восемь пунктов профилактики коронавируса, из которых один приютил под своей крышей и центр Ülemiste. Мы благодарны за это, поскольку торговый центр ежедневно посещает большое количество людей, и, надеемся, что многие из них используют удобную возможность для вакцинации”.