В пункте вакцинации в центре Ülemiste можно получить все три дозы вакцины.
Пункт вакцинации открылся возле главного входа, что облегчает доступ к нему и делает его более безопасным также для тех, кто посещает центр лишь в целях вакцинации. Предварительная регистрация для вакцинации не требуется.
Посетители центра Ülemiste обязаны носить маску и предъявлять сертификат о вакцинации в тех местах, где это требуется. Как популярное место центр поддерживает строгий надзор за соблюдением действующих требований, даже если это означает дополнительную работу. ”Я надеюсь, что в ближайшее время появятся и новые решения для борьбы с пандемией”, — сказал руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс. Пока ученые и врачи работают над новыми решениями, центр Ülemiste в виде пункта вакцинации решил подставить и свое помощь, и это не в первый раз. ”Мы понимаем, что должны внести и свой вклад. Все лето и осень мы по своей инициативе принимали у себя вакцинационные пункты и автобусы, помогая донести до людей посыл”, — прокомментировал Пярнитс.
”Мы живем в коронакризисе уже больше полутора лет и выйти из него сможем лишь в результате общих усилий. В сотрудничестве можно сделать больше, чем в одиночку, в итоге от этого выиграет все общество”, — сказала координатор по мерам профилактики коронавируса Таллиннской городской управы Эстер Эпик. ”Сейчас в Таллинне вместе с частными поставщиками медицинских услуг открыто восемь пунктов профилактики коронавируса, из которых один приютил под своей крышей и центр Ülemiste. Мы благодарны за это, поскольку торговый центр ежедневно посещает большое количество людей, и, надеемся, что многие из них используют удобную возможность для вакцинации”.
По словам главы отдела медицинских услуг Eldred Вероники Жуковой, вместе с вакциной все важнее становится и проведение консультации. ”На сегодняшний день люди хотят персонального подхода, т. е. ожидают консультацию, которую наши медицинские работники предлагают во всех пунктах. Наши медсестры выслушивают проблемы людей и дают научное объяснение эффектов вакцины. Мы благодарны городу и центру Ülemiste за доверие, поддержку и участие в борьбе для преодоления пандемии”, — сказала она.
Пункт вакцинации Ülemiste открыт в рабочие дни с 12.00 до 19.00 и в выходные с 10.00 до 17.00. На месте используются все вакцины, получившие разрешение в Эстонии, однако бустерные дозы делаются вакцинами Pfizer и Moderna. Исходя из точки зрения экспертной комиссии по иммунопрофилактике, вакцинированным вакцинами Pfizer и Moderna рекомендуется делать бустерную дозу вакцины через шесть месяцев с первого курса вакцинации, вакцинированным Janssen и AstraZeneca — через пять месяцев.
Больше всего людей в центре Ülemiste в субботу и воскресенье с 12 до 18 часов. Людям, которые хотят прийти вакцинироваться в более спокойное время, рекомендуется посетить центр до или после этого промежутка времени. Для того, чтобы посетители смогли прийти в центр в то время, когда в нем меньше людей, центр создал на домашней странице цифровое приложение с информацией о посещаемости, которое позволяет увидеть заполняемость центра в текущем порядке.