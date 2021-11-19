Таллинн готовится перейти на экономику замкнутого цикла

Для составления рапорта на этой неделе эксперты ОЭСР проводят в Таллинне интервью с различными группами интересов. Проходят встречи с представителями Министерства окружающей среды , Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Таллиннской городской канцелярии, Стратегического центра, Департамента городского планирования, Департамента образования, Департамента городского имущества, Таллиннского университета, Таллиннского технического университета, Эстонской академии художеств, Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды, Таллиннского порта, проекта «Хундипеа», городка «Юлемисте» и пр. В фокусе интервью вопросы управления отходами, государственных поставок, строительства, цифровых услуг, умного города, устойчивости, климатической нейтральности, туризма и продовольствия.

Во встрече с мэром Таллинна принимали участие руководитель отдела водного хозяйства и экономики замкнутого цикла центра предпринимательства ОЭСР Ориана Романо и политический аналитик Андер Эйсагирре, а также представители отделов внешнего сотрудничества и экономики замкнутого цикла Таллиннского стратегического центра.

«Я рад, что у Таллинна есть возможность сотрудничать с ОЭСР на пути к постепенному переходу на экономику замкнутого цикла, - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Одним из четких приоритетов Таллинна как зеленой столицы является экономика замкнутого цикла. Мы должны сообща двигаться к более чистой экономике, чтобы как можно больше отходов использовалось повторно».

При содействии Организации экономического сотрудничества и развития к осени 2022 года будет разработан пакет рекомендаций относительно перехода Таллинна на экономику замкнутого цикла, отличающуюся бережным расходованием ресурсов. На основании этих рекомендаций, в свою очередь, планируется разработать столичную программу развития экономики замкнутого цикла. Цель Таллинна в программе - проанализировать принципы, возможности и ресурсы экономики замкнутого цикла, оценить ситуацию и будущий потенциал цикличной экономики в Таллинне, привлечь заинтересованные стороны и изучить опыт других городов.

Помимо Таллинна, в программе OECD экономики замкнутого цикла городов и регионов ранее участвовали также Гронинген (Голландия), Умео (Швеция), Вальядолид и Гранада (Испания), Глазго (Шотландия), и Ирландия в качестве региона.

Участники программы получат свод основных показателей для поддержки принятия решений в пользу экономики замкнутого цикла. Программа анализирует и дает рекомендации относительно местной социально-экономической ситуации, а также состояния экологии и политики в области окружающей среды. Помимо этого, поддерживается согласованность политики в области экономики замкнутого цикла с аналогичными шагами других регионов и обмен опытом между городами.

Первая версия рапорта ОЭСР будет представлена в марте 2022 года. Все группы интересов, участвующие в проходящих на этой неделе интервью, смогут внести свои правки и предложения. Первоначальные итоги рапорта будут обнародованы в апреле 2022 года на четвертом круглом столе ОЭСР городов и регионов.

Весной 2022 года Таллинн в сотрудничестве с ОЭСР организует политический семинар, на котором возможные рекомендации будут обсуждаться с партнерами. Финальный рапорт ОЭСР будет готов в октябре 2022 года.

Принятая в декабре прошлого года новая городская стратегия развития «Таллинн 2035» предусматривает постепенный переход на экономику замкнутого цикла, и, в числе прочего, продолжение курса на сокращение количества отходов и их вторичное использование.

Цель экономики замкнутого цикла – обеспечить более чистую, ресурсоэффективную и конкурентоспособную экономику. Достижение ощутимых изменений в потреблении, производстве, планировании, политике, образе жизни, культуре и ценностях требует системного мышления и изменений во всей системе - посредством вовлечения всех заинтересованных сторон, улучшения сотрудничества между ведомствами, предприятиями и неправительственными организациями и пополнения существующих сетей.