Экс-министр Тынис Мёльдер признал игровую зависимость

Уходя с должности министра, Мёльдер объяснил свой шаг семейными причинами и состоянием здоровья.

"Сегодня в прессе появились спекуляции о том, что у меня зависимость от казино. За всю свою жизнь я был в казино может быть раз пять, поэтому данное утверждение не соответствует истине. Но чтобы прояснить ситуацию, скажу: мне очень нравится посещать порталы, где делаются ставки на спортивные результаты.

Спорт всегда был моей настоящей страстью. Если бы я не выбрал карьеру политика, то , вероятно, работал бы сегодня тренером. У этой страсти есть и оборотная сторона", — признал Мёльдер и добавил, что незаметно посещение букмекерских порталов стало для него увлекательным времяпрепровождением и средством снятия рабочего напряжения.

"Что касается опубликованных в СМИ утверждениях о том, что я погряз в долгах, то это, к счастью, не так. Делая ставки, я использовать личные средства. Но это никак не преуменьшает наличия проблемы", — пояснил политик.

"Почему так случилось? Быть может потому, что вся моя карьера пошла по восходящей в таком темпе, который я не мог и представить. Слишком быстро и слишком высоко. При появлении стресса и проблем со здоровьем я не смог вовремя сделать правильные выводы, не искал помощи. Помогал себе сам, делая ставки на портале спортивных прогнозов".

По словам Мёльдера, в то же самое время усугубились и проблемы с физическим здоровьем, в один прекрасный момент он осознал, что должен обратиться к врачу. "Моя работа оказывает влияние на мое здоровье", — констатирует экс-министр.

"Знаковым днем для меня стало 13 ноября 2021 года. В этот день я зашел на сайт Налогового и таможенного департамента и наложил на себя ограничения в части участия в азартных играх. Согласовал время приёма у психолога. Для меня это был день, который означает новое начало".