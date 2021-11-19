Хорошее начинание: смотрите, где в столице будет проходить рейд по сбору вещей для повторного использования
Для того, чтобы было удобнее передать старые вещи, фургон Центра повторного использования с 22 по 27 ноября будет совершать рейды по всему городу, останавливаясь в Кристийне, Уус-Мааильм, Пельгулинне, Хааберсти, Ласнамяэ и Нымме. Рейды организованы в сотрудничестве с Таллиннским стратегическим центром.
”Учитывая потребительские привычки людей, экономика замкнутого цикла является одним из важнейших аспектов сохранения окружающей среды, — сказал директор службы предпринимательства Таллинна Март Луйк. — Я призываю горожан воспользоваться возможностью, которую предлагает Центр повторного использования — тем самым мы предотвратим образование мусора и дадим хорошим вещам новую жизнь”.
В фургон Центра повторного использования можно сдать чистую одежду в хорошем состоянии, обувь, игрушки, посуду, кухонную утварь, спортивные принадлежности, домашний текстиль, предметы интерьера, небольшую бытовую технику. Смело можно сдавать и вещи не по сезону: зимой — летнюю одежду и наоборот. В начале зимы в качестве пожертвований особенно актуальна мужская теплая одежда и обувь, ее распределяют среди клиентов Таллиннского центра социальной работы.
Из соображений безопасности Центр повторного использования не принимает автокресла и автолюльки, телевизоры с кинескопом и газовые плиты. Также не принимаются сломанные или испорченные вещи.
График остановок фургона Центра повторного использования:
• 22.11 12.00–13.00 Кристийне, возле парка Ряэгу (Нымме теэ, 52)
13.30–14.30 Уус-Мааильм, у кафе Kohalik (ул. Койду, 82)
• 23.11 12.00–14.00 парковка магазина Selver в Какумяэ (ул. Раннамыйза, 6)
• 24.11 16.00–18.00 перед Ныммеским центром здоровья (ул. Яама, 11)
• 25.11 12.00–14.00 парковка магазина Selver в Пельгулинне (ул. Сыле, 51)
• 27.11 11.00–12.00 перед магазином Maxima ХХ на ул. Смуули (ул. Смуули, 9)
12.30–13.30 парковка магазина Selver на ул. Ляэнемере (ул. Ляэнемере, 28)
Центр повторного использования просит в ходе этих рейдов не приносить мебель — если хотите пожертвовать мебель или крупногабаритную технику, то в Таллинне и его окрестностях можно бесплатно вызвать фургон, написав письмо по адресу kaubik@uuskasutus.ee или позвонив по телефону 5553 3001.
Ставшие лишними, но находящиеся в хорошем состоянии вещи можно принести также во все магазины Центра повторного использования. Кроме того, в крупнейших торговых центрах Таллинна (”Юлемисте”, ”Рокка-аль-Маре” и ”Кристийне”) есть специальные шкафы для передачи на повторное использование вещей, а на Балтийском вокзале расположен работающий в круглосуточном режиме и по принципу самообслуживания пункт приема подержанных вещей. Подробная информация: www.uuskasutus.ee.
Центр повторного использования дает всем вещам в хорошем состоянии вторую жизнь. Часть вещей выставляется на продажу, часть — с помощью партнеров — перенаправляется нуждающимся. Полученными от продажи средствами Центр покрывает расходы на содержание своих магазинов, всего их в Эстонии 16, также есть и интернет-магазин. Центр повторного использования поддерживает многодетные семьи, женские приюты, оставшихся без крова людей, а также приюты для животных. Он ведет плотное сотрудничество с ученическими фирмами, студентами, обучающимися на факультетах искусств, мастерами кустарных ремесел, чтобы найти использование различным материалам.
С 22 ноября по 5 декабря Министерство окружающей среды проведет кампанию по сбору автохлама. В течение двух недель можно заказать бесплатный вывоз своего простаивающего автомобиля. Для этого необходимо связаться с Союзом автосвалок по телефону 57877233 или по бесплатному короткому номеру Kuusakoski 13660.