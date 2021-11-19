Хорошее начинание: смотрите, где в столице будет проходить рейд по сбору вещей для повторного использования

Для того, чтобы было удобнее передать старые вещи, фургон Центра повторного использования с 22 по 27 ноября будет совершать рейды по всему городу, останавливаясь в Кристийне, Уус-Мааильм, Пельгулинне, Хааберсти, Ласнамяэ и Нымме. Рейды организованы в сотрудничестве с Таллиннским стратегическим центром.

”Учитывая потребительские привычки людей, экономика замкнутого цикла является одним из важнейших аспектов сохранения окружающей среды, — сказал директор службы предпринимательства Таллинна Март Луйк. — Я призываю горожан воспользоваться возможностью, которую предлагает Центр повторного использования — тем самым мы предотвратим образование мусора и дадим хорошим вещам новую жизнь”.

В фургон Центра повторного использования можно сдать чистую одежду в хорошем состоянии, обувь, игрушки, посуду, кухонную утварь, спортивные принадлежности, домашний текстиль, предметы интерьера, небольшую бытовую технику. Смело можно сдавать и вещи не по сезону: зимой — летнюю одежду и наоборот. В начале зимы в качестве пожертвований особенно актуальна мужская теплая одежда и обувь, ее распределяют среди клиентов Таллиннского центра социальной работы.

Из соображений безопасности Центр повторного использования не принимает автокресла и автолюльки, телевизоры с кинескопом и газовые плиты. Также не принимаются сломанные или испорченные вещи.

График остановок фургона Центра повторного использования:

• 22.11 12.00–13.00 Кристийне, возле парка Ряэгу (Нымме теэ, 52)

13.30–14.30 Уус-Мааильм, у кафе Kohalik (ул. Койду, 82)

• 23.11 12.00–14.00 парковка магазина Selver в Какумяэ (ул. Раннамыйза, 6)

• 24.11 16.00–18.00 перед Ныммеским центром здоровья (ул. Яама, 11)

• 25.11 12.00–14.00 парковка магазина Selver в Пельгулинне (ул. Сыле, 51)

• 27.11 11.00–12.00 перед магазином Maxima ХХ на ул. Смуули (ул. Смуули, 9)

12.30–13.30 парковка магазина Selver на ул. Ляэнемере (ул. Ляэнемере, 28)