Департамент здоровья отзывает экспресс-тесты на коронавирус Hygisun

Не соответствующие требованиям тесты очень легко определить визуально, поскольку на них отсутствует маркировка CE.

Не соответствующий требованиям тест



Соответствующий требованиям тест

Департамент здоровья сообщил о недочетах поставщику, который заверил, что в свою очередь передал информацию всем фирмам, которые приобретали у них данные тесты.

Тесты продавались в 70 аптеках. Департамент напоминает, что каждый продавец обязан убедиться, что производитель выполнил необходимые требования. Если требования на выполнены, то товар распространять нельзя.

Речь идет о тестах для профессионального использования, но департаменту известно, что они распространялись и среди обычных пользователей. Все пользователи, которые приобрели этот тест и не успели им воспользоваться и вскрыть упаковку, имеют право вернуть товар туда, где он был приобретен, и вернуть деньги.

Распространители и медицинские работники, в распоряжении которых имеются данные тесты, должны незамедлительно прекратить их распространение и использование и организовать отзыв и возврат тестов. Дальнейшее оказание услуг при помощи данного теста запрещено.