Яна Тоом: когда был скандал с Майлис Репс, некоторые политики предлагали подать в суд на Õhtuleht

- Я приведу пример, который у всех на слуху. У нас был скандал с министром Майлис Репс, что она возила своих детей в школу (на служебном автомобиле — прим. RusDelfi). И первая реакция некоторых политиков была такая: ах, надо подать иск против журналистов Õhtuleht за незаконную слежку. То есть как бы есть определение законной слежки, и журналисты ее нарушили. Но это их работа — копать и раскапывать. Это делается во многих странах, в Эстонии это не распространенно. Бывают попытки, но не так массово, как в других местах, это способ затыкания журналистов и активистов, когда против них подаются иски с требованиями досудебной защиты, и людям говорят, ты этой темой заниматься не можешь вплоть до решения суда. Есть журналисты, у которых такие иски тянут на многие миллионны. Это как правило защитники лесов, правозащитники, и с этим надо, конечно, бороться. Хотя юридически все окей, этот иск от нормального отличает то, что его цель — не восстановить справедливость, а не дать челоыеку дальше копать и заниматься профессиональной деятельностью, - рассказала Тоом.