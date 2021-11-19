ФОТО И ВИДЕО | Кризису вопреки! Французский ресторан Brasserie 11 отметил первый день рождения

Французский ресторан Brasserie 11 открылся 11 ноября 2020 года ровно в 11:11. Посудомойка Наталья положила ложку под дверь — на счастье — и сказала, что если первой гостьей будет женщина, то тогда у ресторана будет все хорошо. Так и произошло, рассказывает Кати Плаамус.

И действительно, кризису вопреки ресторану удалось удержаться на плаву. Более того, там до сих пор даже год спустя бесплатно кормят детей дошкольного возраста.

Правда, одно время из-за проблем с поставками из меню временно пропали лягушачьи лапки и улитки, но сейчас они снова доступны для заказа наряду с новинками. Coca-Cola по-прежнему в меню нет, но Кати по секрету рассказала, что кола у них все же есть на кухне, точнее ее французская версия — посещающие ресторан военные пьют только ее.

Кати отмечает, что для нее важно создать ресторан, в котором будет чувствоваться дух Франции — в интерьере, музыке, кухне, атмосфере. По ее словам, в эстонских ресторанах принято сидеть тихо и спокойно за столом, а во французских — громко разговаривать, смеяться, веселиться и танцевать. Все это она хочет видеть в своем ресторане.

Праздничное меню, приготовленное шеф-поваром Хейди Пиннак: крепы с цукини, хрустящие лягушачьи лапки с лимонным айоли, гребешки с сыром и трюфелем, апельсиновый сорбе с просекко, говяжий стейк с фуа ра и картофельным пюре, выбор французских сыров c томатно-ванильным конфитюром, шоколадный торт с пралине.

В честь дня рождения в ресторане с французскими композициями выступили музыканты, среди которых Геттер Яани и Натали Викс. Также можно было на месте получить свой портрет карандашом от художницы.

Смотрите галерею и видео с празднования дня рождения Brasserie 11!