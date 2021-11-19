За сутки в Эстонии выявлено 715 случаев заражения коронавирусом, умерли девять человек

По состоянию на утро 19 ноября в больнице находятся 447 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 356 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 267, или 75%, не вакцинированы и 89, или 25%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. Умерло девять зараженных коронавирусом: 60-летняя женщина, 65-летний мужчина, 66-летний мужчина, 68-летняя женщина, 69-летняя женщина, 71-летний мужчина, 79-летняя женщина, 80-летняя женщина и 95-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 5 925 результатов теста, из которых 715 оказались положительными. Из получивших положительный тест 434 не были вакцинированы и 281 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 7 556 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 980. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получили 136 482 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 58,5%.

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