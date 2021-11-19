Михкельсон: место Лукашенко в Гаагском трибунале, а не на переговорах с Меркель

"Здесь мы на самом деле видим, как правильно сказала [премьер-министр] Кая Каллас, что диктатор понимает только язык силы, а не такое проявление доброй воли, когда мы пытаемся найти какой-то выход из ситуации", — передает RusERR слова Михкельсона.

"Ведь какая ситуация сложилась? Сложилась ситуация, когда мы все беспокоимся из-за этих мигрантов или туристов, которых белорусские власти в действительности сами ставят в очень сложную ситуацию. Но мы не говорим о 900 политзаключенных, тысячах людей, которых на протяжении двух лет пытали, несколько человек по сей день числятся пропавшими после августовских событий, президентских выборов в прошлом году, когда Лукашенко узурпировал власть в Белоруссии. Место Лукашенко в Гаагском суде, а не у телефонной трубки в разговоре с Меркель", — заявил политик.

"Я думаю, что решение кризиса действительно заключается в том, что в отношении режима Лукашенко надо ввести как можно более жесткие санкции. И мне, честно говоря, грустно слышать, к примеру, что министры иностранных дел стран ЕС сейчас спорят о том, включать ли [белорусскую государственную авиакомпанию] "Белавия" в список попадающих под санкции организаций".

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