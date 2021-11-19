Суд дал истцам право участвовать в мероприятиях с негативным тестом на коронавирус

Во всех случаях суд признал, что истцы нуждаются во временной правовой помощи, поскольку в течение судебного разбирательства они будут вынуждены терпеть серьезные нарушения их конституционных прав и свобод, которые влияют на их нормальную жизнь, передает rusERR.

"Участие в мероприятиях на основании отрицательного результата теста может считаться эпидемиологически безопасным для других людей, и, учитывая приобретенный в результате COVID-19 иммунитет, они сами могут считаться подверженными более низкому риску, чем вакцинированные", говорится в решении суда.

Десять человек, у которых было "доказано" наличие COVID-19, получили первоначальную правовую защиту Таллиннского административного суда, который продлил срок действия их коронавирусного паспорта до конца судебного разбирательства.