Новости Эстонии
19.11.2021, 07:35

Суд дал истцам право участвовать в мероприятиях с негативным тестом на коронавирус

 
Foto: Anni Õnneleid
Таллиннский административный суд вернул право 26 истцам участвовать в мероприятиях с негативным результатом теста на COVID-19. В рамках первичной правовой защиты суд также продлил действие справки о перенесенном заболевании десяти истцов до окончания судебного разбирательства, хотя с момента их заражения прошло больше 180 дней.

Во всех случаях суд признал, что истцы нуждаются во временной правовой помощи, поскольку в течение судебного разбирательства они будут вынуждены терпеть серьезные нарушения их конституционных прав и свобод, которые влияют на их нормальную жизнь, передает rusERR.

"Участие в мероприятиях на основании отрицательного результата теста может считаться эпидемиологически безопасным для других людей, и, учитывая приобретенный в результате COVID-19 иммунитет, они сами могут считаться подверженными более низкому риску, чем вакцинированные", говорится в решении суда.

Десять человек, у которых было "доказано" наличие COVID-19, получили первоначальную правовую защиту Таллиннского административного суда, который продлил срок действия их коронавирусного паспорта до конца судебного разбирательства.