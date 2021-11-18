ВИДЕО | Владелец встал в дверях и не пускал полицию. Игнорирующее требования столичное кафе получило большой штраф

Сегодня владелец кафе Элвис Брауэр опубликовал в социальных сетях новое видео, в котором он стоит перед дверью кафе и не дает полиции войти. Брауэр просит у полиции удостоверение и доверенность от Департамента здоровья для входа в заведение.

По словам представителя Пыхьяской префектуры Кейт Сеппо, вчера полиция прибыла проверкой в кафе OÜ MEM Kohvikud, относительно которого поступила информация, что в нем не спрашиваются ковид-сертификаты. По словам Сеппо, тогда в заведении не было посетителей, но там находился хозяин, который попросил полицейских выйти, чтобы поговорить.

”На улице мужчина сказал полиции, что не спрашивает у клиентов ковид-сертификаты и не проверяет QR-коды. Таким образом, он признал, что не соблюдает установленные правительством ограничения”, — сказал Сеппо.

Полицейские на месте оформили предписание о немедленном соблюдении правил, которое владелец в бумажном виде принимать отказался. По словам Сеппо, отказ от принятия предписания не освобождает от его выполнения.

Спустя несколько часов сотрудники полиции приехали в кафе с повторной проверкой. Однако, как рассказала Сеппо, владелец встал перед дверью и препятствовал проникновению полицейских внутрь и осуществлению контроля.

Брауэр не стал сотрудничать с полицией, в связи с чем стражи порядка прибегли к методу принуждения. ”Когда мужчина успокоился, его отпустили”, — сообщил Сеппо.

Сам Брауэр сначала от комментариев отказался, заявив, что никому ни в чем не препятствовал. Позже он сообщил, что при необходимости готов к сотрудничеству со всеми находящимися при исполнении лицами, которые исходят из закона, моральных и этических принципов и не порочат мундир, запугивая граждан.

По его словам, он не успел ознакомиться с предписанием и протокола ему на руки не дали.