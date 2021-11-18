18.11.2021, 18:46
Картины Конрада Мяги были проданы за рекордные 370 000 и 300 000 евро
Foto: Rauno Volmar
Картина эстонского художника Конрада Мяги "Рим" была продана в аукционном доме "Буковски" (Швеция) за 300 000 евро, к которым взимается дополнительная плата в размере 70 000 евро.
Таким образом, окончательная стоимость картины составит около 370 000 евро, что почти вдвое превышает предыдущий рекорд Йоханна Кёлера — в 2008 году его картина "Татарка в саду усадьбы Мшатка" была продана в галерее Vaal за 172 561 евро, пишет rusERR.
Помимо картины "Рим", неназванная работа Мяги ушла с молотка на шведском художественном аукционе за 240 000 евро, окончательная цена которой составит примерно 300 000 евро. Таким образом, стоимость этой работы также побила предыдущий рекорд самого дорогого произведения искусства Эстонии.