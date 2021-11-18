Картины Конрада Мяги были проданы за рекордные 370 000 и 300 000 евро

Таким образом, окончательная стоимость картины составит около 370 000 евро, что почти вдвое превышает предыдущий рекорд Йоханна Кёлера — в 2008 году его картина "Татарка в саду усадьбы Мшатка" была продана в галерее Vaal за 172 561 евро, пишет rusERR.