Правительство продолжает выделять на масштабное тестирование населения огромные деньги

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что, несмотря на масштабную вакцинацию, потребность в тестировании с помощью тестов ПЦР в этом году значительно возросла из-за распространения агрессивного штамма дельта.

”Государство за 10 месяцев потратило уже более 95% бюджета, выделенного на тестирование, или 43,2 миллиона евро, — отметил Кийк. — Для того, чтобы быстро прерывать цепочки заражения и держать эпидемию под конктролем, нам необходимо продолжать масштабное тестирование. В связи с этим необходимо покрыть Департаменту здоровья дополнительные расходы до конца года в объеме 15 миллионов”.

Министр также сказал, что и в следующем году государству необходимо считаться с большой потребностью в тестировании как с помощью тестов ПЦР, так и тестов на антиген. Лучше всего уменьшению этой потребности способствует вакцинация.

Выделив из резерва средства Департаменту здоровья, правительство тем самым на 10 миллионов евро уменьшило бюджет государственной компенсации второй пенсионной ступени, который был спланирован с запасом. Дополнительные 5 миллионов евро будут направлены Департаменту здоровья из профицита дополнительного бюджета на текущий год, который возник за счет средств, планировавшихся на закупку вакцин.

Одновременно правительство дало согласие на то, что расходы на лекарства от СOVID-19 в размере 0,35 миллионов евро, которые будут закуплены Больничной кассой и переданы больницам, будут дополнительно покрыты из правительственного резерва.

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