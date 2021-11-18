18.11.2021, 19:15
В центре Нарвы установили рождественскую ель(2)
Столь ранняя установка на площади рождественской ели продиктована, по словам городского художника Дениса Полубоярова, тем, что первый адвент в этом году падает на 28 ноября.
Рост лесной красавицы вполне «модельный» – 17 метров, весит она 1 тонну 700 кг.
В этом году мы увидим новое украшение праздничного дерева, пообещал Полубояров.
По его словам, в будущем, после окончания реставрации Нарвской ратуши, город планирует устанавливать рождественскую елку и на Ратушной площади, как это было на протяжении всего 19 века