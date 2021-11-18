В центре Нарвы установили рождественскую ель

Столь ранняя установка на площади рождественской ели продиктована, по словам городского художника Дениса Полубоярова, тем, что первый адвент в этом году падает на 28 ноября.

Рост лесной красавицы вполне «модельный» – 17 метров, весит она 1 тонну 700 кг.

В этом году мы увидим новое украшение праздничного дерева, пообещал Полубояров.

По его словам, в будущем, после окончания реставрации Нарвской ратуши, город планирует устанавливать рождественскую елку и на Ратушной площади, как это было на протяжении всего 19 века