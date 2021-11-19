Бустерную дозу получили уже 77% клиентов домов попечения. Государство поддерживает материально

На данный момент вакцинированы 88% клиентов попечительских учреждений общего ухода. Из тех, у кого после окончания первичного курса вакцинации или болезни прошло шесть или более месяцев, бустерную дозу получили 77%. Среди работников вакцинированы 85%, из них бустерную дозу получили 60%.

”Мы работаем сообща с Департаментом социального страхования, Больничной кассой, Департаментом здоровья и Трудовой инспекцией для того, чтобы и работники, и клиенты домов попечения без проблем получали кроме первичного курса вакцинации и бустерную дозу. Вместе с руководителями попечительских учреждений мы делаем все возможное, чтобы бустерные дозы были доступны и предлагались, и на сегодняшний день это уже принесло хорошие результаты” — сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Министр также отметила, что для работников домов попечения действуют определенные стандарты и правила, и решения о занимаемых должностях могут приниматься исходя из анализа рисков: ”Решение о прекращении рабочих отношений с невакцинированными работниками на основании анализа рисков было принято в доме попечения Коэру. Решение вступит в силу в январе 2022 года. Очень надеюсь, что к этому времени большинство работников успеет пройти курс вакцинации”, — сказала Рийсало.

В домах попечения специального ухода вакцинированы 95% клиентов, из них бустерную дозу по прошествии шести месяцев уже успели получить 55%. Среди работников полный курс вакцинации прошли 71%, из них бустерную дозу получили 70% служащих.

Если на позапрошлой неделе в попечительских учреждениях коронавирусом заразились 567 человек, то на прошлой неделе число заразившихся уменьшилось до 217. Из тех, кто на прошлой неделе нуждался в госпитализации, клиенты домов попечения составили 3,2%, среди умерших от коронавируса — 7,1%.