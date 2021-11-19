Новости Эстонии
19.11.2021, 09:26

Теперь в Таллинне вакцинироваться на дому можно и по выходным

 
"Kui vaktsineerimise vahe jääb liiga lühikeseks, siis immunoloogiast me teame, et immuunkaitse kestus võib inimesel olla parem kui vaktsiinide vahe on pikem. Aga soovitus ongi, et olgu möödas vähemalt kuus kuud," selgitab peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.
"Kui vaktsineerimise vahe jääb liiga lühikeseks, siis immunoloogiast me teame, et immuunkaitse kestus võib inimesel olla parem kui vaktsiinide vahe on pikem. Aga soovitus ongi, et olgu möödas vähemalt kuus kuud," selgitab peremeditsiini kaasprofessor Marje Oona.
Foto: Argo Ingver
Если человек по каким-то причинам не может самостоятельно добраться до пункта вакцинации, то в пределах Таллинна он может вызвать прививочную бригаду на дом. Пациентов обслуживают три бригады, которые работают семь дней в неделю.

”Город Таллинн в сотрудничестве с частным медицинским предприятием Confido запустил 8 ноября услугу вакцинации на дому, чтобы прививку могли получить и люди, которые не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации. Услуга стала пользоваться настолько большой популярностью, что для сокращения очередей была сформирована дополнительная бригада. К тому же, если поначалу планировалось обслуживать пациентов только по рабочим дням, то теперь мы приняли решение оказывать услугу и по выходным, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Благодаря этому появились дополнительные свободные номерки, поэтому я призываю горожан при необходимости непременно сообщать о своем желании пройти вакцинацию на дому”.

Забронировать время для вакцинации на дому можно по телефону 666 2727. Звонки принимаются по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Прививочные бригады работают ежедневно с 9 до 18 часов. Начиная с 4 ноября на вакцинацию на дому зарегистрировались 528 пациентов.

В назначенное время медицинские работники наносят визит на дом, консультируют человека, вводят вакцину и остаются на 15 минут для наблюдения за пациентом. В ходе визита медсестра определяет, может ли пациент самостоятельно отправиться в пункт вакцинации для получения второй дозы или же ему вновь потребуется услуга вакцинирования на дому.

Вакцинироваться от COVID-19 могут лица, достигшие 12-летнего возраста. Предлагаются двухкомпонентные препараты Pfizer/BioNTech и Moderna, а с 18-летнего возраста — и однокомпонентная вакцина Janssen.

Лица, достигшие 18-летнего возраста, могут также получить бустерную дозу вакцины. В соответствии с рекомендациями экспертной комиссии по иммунопрофилактике, бустерная доза вводится спустя полгода после получения второй прививки Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или Spikevax (Moderna), либо по истечении 5 месяцев с момента завершения первичного курса вакцинации препаратами Janssen или AstraZeneca. В качестве бустерной дозы используются вакцины Pfizer и Moderna.

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