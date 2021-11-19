Теперь в Таллинне вакцинироваться на дому можно и по выходным

”Город Таллинн в сотрудничестве с частным медицинским предприятием Confido запустил 8 ноября услугу вакцинации на дому, чтобы прививку могли получить и люди, которые не могут самостоятельно добраться до пункта вакцинации. Услуга стала пользоваться настолько большой популярностью, что для сокращения очередей была сформирована дополнительная бригада. К тому же, если поначалу планировалось обслуживать пациентов только по рабочим дням, то теперь мы приняли решение оказывать услугу и по выходным, — сказала вице-мэр Бетина Бешкина. — Благодаря этому появились дополнительные свободные номерки, поэтому я призываю горожан при необходимости непременно сообщать о своем желании пройти вакцинацию на дому”.

Забронировать время для вакцинации на дому можно по телефону 666 2727. Звонки принимаются по будням с 8 до 20 часов, по выходным с 9 до 17 часов. Прививочные бригады работают ежедневно с 9 до 18 часов. Начиная с 4 ноября на вакцинацию на дому зарегистрировались 528 пациентов.

В назначенное время медицинские работники наносят визит на дом, консультируют человека, вводят вакцину и остаются на 15 минут для наблюдения за пациентом. В ходе визита медсестра определяет, может ли пациент самостоятельно отправиться в пункт вакцинации для получения второй дозы или же ему вновь потребуется услуга вакцинирования на дому.

Вакцинироваться от COVID-19 могут лица, достигшие 12-летнего возраста. Предлагаются двухкомпонентные препараты Pfizer/BioNTech и Moderna, а с 18-летнего возраста — и однокомпонентная вакцина Janssen.

Лица, достигшие 18-летнего возраста, могут также получить бустерную дозу вакцины. В соответствии с рекомендациями экспертной комиссии по иммунопрофилактике, бустерная доза вводится спустя полгода после получения второй прививки Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или Spikevax (Moderna), либо по истечении 5 месяцев с момента завершения первичного курса вакцинации препаратами Janssen или AstraZeneca. В качестве бустерной дозы используются вакцины Pfizer и Moderna.