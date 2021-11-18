ГАЛЕРЕЯ | На Ратушной площади Таллинна установили рождественскую елку

”Транспортировка большого дерева из-за пределов Таллинна — это настоящий вызов, но в итоге все прошло без заминок и ель была доставлена на Ратушную площадь даже чуть раньше запланированного. Хотим сказать большое спасибо оператору, который обеспечил доставку ели на Ратушную площадь. Как будет выглядеть ель в своей полной красе можно будет узнать уже вечером 26 ноября, когда будут зажжены огни, как на рождественской ели, так и на рынке вокруг нее”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

В этот раз рождественская ель была доставлена в Таллинн из волости Куусалу. Уже завтра начнется установка домиков рождественского рынка и украшение ели. Рождественский рынок будет открыт в пятницу, 26 ноября, в 17.00. В это же время будут зажжены огни рождественской ели. В воскресенье, 28 ноября, будет зажжена традиционная свеча первого Адвента.

Управа района Кесклинн начала поиски рождественской ели уже в сентябре. Предложения можно было делать до конца октября. При поиске рождественской ели управа района Кесклинн обращала внимание на то, что она должна быть минимум 15 метров в высоту, пышной и густой, расти в хорошо доступном месте и не дальше, чем в 150 км от Таллинна. Три прошлых года ель для Ратушной площади находили в Таллинне.