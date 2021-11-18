ВИДЕО | Лаанет: завтра станет ясно, сколько эстонских солдат отправятся в Польшу

По словам Лаанета, есть два варианта. ”Одна возможность — это послать в Польшу резервистов, если будет достаточное количество добровольцев. Если их наберется недостаточно, то укомплектуем из кадровых военнослужащих и членов Кайтселийта ”, — сказал министр. По его оценке, проблем с комплектацией необходимого количества людей возникнуть не должно.

Лаанет сказал, что завтра утром у него будет полный обзор того, сколько конкретно людей поедет, с какой квалификацией и какие технические средства мы отправим. От вопроса о том, сколько точно человек должно отправиться в Польшу, Лаанет ушел, сказав, что эти цифры будет обнародованы завтра.