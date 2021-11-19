Электронную перепись населения предпочитает 71% жителей Эстонии
По словам руководителя проекта переписи населения и жилого фонда Департамента статистики Лийны Осила, по сравнению с прошлым годом значительно снизилась доля тех, кто ждет переписчиков на дом. ”Если в прошлом году переписчиков ждали 14 процентов респондентов, то теперь — только пять. За год возросла доля тех, кто предпочитает опрос по телефону или интернету”, — сообщила Лийна Осила.
Согласно исследованию, подавляющее большинство жителей Эстонии, а именно — 71 процент, хочет заполнить анкету по интернету, телефонный опрос предпочитает 18 процентов, а ждет переписчиков на дом — 5 процентов респондентов.
”Электронную анкету не готовы заполнять пожилые люди, которые в качестве основной причины приводят отсутствие интернета или компьютера и недостаточные навыки”, — отметила руководитель проекта переписи населения и призвала молодых членов семей и близких помочь старшему поколению как заполнить интернет-анкету, так и оформить необходимые для этого пароли ID-карт, мобильного ID или Smart-ID.
По словам участников опроса, участие в переписи важно, поскольку это приведет в порядок данные регистров и в дальнейшем обеспечит более быстрый и точный сбор статистики. В качестве второй причины люди назвали важность данных переписи населения для принятия решений, касающихся повседневной жизни. ”Люди все лучше понимают, что перепись населения — это не вещь в себе, а собранные данные используются при принятии решений, влияющих на нашу жизнь: при планировании школ, детских садов, социальных пособий или строительстве новых дорог и улиц”, — перечислила руководитель проекта, добавив, что всем будет обеспечена безопасность и защита личных данных.
Готовность принять участие в переписи населения выразили 82 процента жителей Эстонии. Маловероятным участие назвали 8 процентов и один процент респондентов категорически не намерен участвовать. Сомневающихся в своем участии в среднем чуть больше среди жителей моложе 35 лет.
Нынешняя перепись населения будет по большей части основана на данных регистров, в дополнение к которым нужно будет заполнить короткую анкету. Заполнение анкеты займет около пяти минут на человека. Анкета содержит лишь вопросы, ответы на которые нужны ученым, чиновникам и организациям, но этой информации в регистрах пока еще нет. Вопросы касаются владения иностранными языками и диалектами, вероисповедания и ограничений в связи с состоянием здоровья.
Электронную анкету можно будет заполнить начиная с 28 декабря. В настоящий момент всех жителей Эстонии просят проверить и дополнить свои данные в Регистре народонаселения и Регистре строений.
Квантитативное исследование-опрос населения Эстонии по заказу Департамента статистики было проведено компанией Kantar Emor в октябре 2021 года. Целевую аудиторию исследования составили постоянные жители Эстонской Республики в возрасте от 15 лет и старше, опрос которых был проведен по интернету и посредством телефонных интервью.