Осторожно! Мошенники звонят жителям Эстонии, представляясь полицейскими

"Русскоязычные звонки поступали с разных номеров. Мошенники, как мужчины, так и женщины, говорили, что звонят из "департамента полиции", "региональной полиции", представлялись "инспекторами полиции" и для придания достоверности называли некие цифры как номер своего "полицейского жетона". Они безуспешно пытались убедить людей, что кто-то оформил на их имя кредит, для аннулирования которого надо сказать свой личный код и другие данные", — сказал руководитель службы по борьбе с мошенничествами и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас.

По словам Пихельгаса, так как людям такие звонки обоснованно показались крайне странными, они отказались передавать данные. "За этим последовали угрозы, что если человек не сообщит данных, то придется выплачивать кредит. Естественно, рассказ мошенников — это выдумка для запугивания потенциальных жертв. Большое спасибо всем, кто не поверил мошенникам и сообщил об этих звонках полиции", — сказал он.

"Передавшие нам информацию люди отметили, что в разговоре был слышен шум колл-центра. На самом деле, мошенники действуют организованно и делают из находящихся за границей колл-центров тысячи звонков в день по всему миру", — добавил полицейский.

На данный момент в полицию не поступило ни одного сообщения о том, чтобы кто-то потерпел в результате такого звонка ущерб, но если вы передали в таком разговоре свои личные данные либо обнаружили, что на ваше имя оформлен кредит либо со счета пропали деньги, просим обязательно сообщить об этом полиции.

„Ни Департамент полиции и погранохраны, ни банки не звонят людям с просьбой передать личные данные, ПИН-коды Smart-ID или Mobiil-ID либо другие пароли. Ни ПИН-коды, ни личные данные никому передавать нельзя. Подозрительный звонок надо сразу же прервать", — подчеркнул Пауль Пихельгас.

За 10 месяцев этого года в полиции зарегистрировано 649 случая мошенничества по схеме "звонок из банка", общий ущерб составил почти 2,8 млн евро.

Дополнительную информацию о том, как распознать мошенничество, можно найти на сайте https://netspasibo.ee/