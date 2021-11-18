Выяснилось, что представитель одной профессии может проходить в спа без ковид-сертификата
Как пишет Ärileht, проблема возникла в Лауласмаа спа, которое предлагает для организации обучения, семинаров и конференций помещения. До сей поры у всех пользующихся этой услугой посетителей проверялись ковид-сертификаты. Но недавно преподаватель запланированной на ближайшее время учебной группы связался с учреждением и сообщил, что является не должен представлять какие-либо справки по поводу своей эпидемической безопасности.
Неразбериха во мнениях возникла и на кризисной телефонной линии 1247.
Поначалу оттуда сообщили в спа, что организация действует правильно, требуя от всех доказательств инфекционной безопасности. Преподаватель остался ответом недоволен и сам связался с инфолинией, откуда вскоре поступило новое мнение: преподаватель может выступать перед группой без представления справок — ведь он якобы находится в трудовых отношениях с арендующей помещения фирмой и в отношении него действует анализ рисков, сделанный работодателем.
Тогда предприятие по размещению обратилось за разъяснением к властям и вчера получило от Госканцелярии окончательный ответ.
В нем говорится, что согласно распоряжению Правительства ЭР номер 305, пункт 14, часть 5, работник может участвовать в перечисленных в распоряжении действиях, если его работодатель в анализе рисков рабочей среды предусмотрел и применил на месте действий конкретные меры по снижению рисков.
Данный работник является лицом, с которым заключен трудовой договор. Если с лицом заключен какой-либо другой договор, например, договор подряда или договор поручения, то тогда работник должен представлять для участия в названных в распоряжении действиях ковид-сертификат.
Например, в анализе рисков фирмы по обучению предусмотрено, что работник обязан носить маску, которую он должен менять по меньшей мере каждые два часа.
Поэтому в ситуации, когда работник фирмы по обучению невакцинирован, но в анализе рисков рабочей среды имеется оценка рисков и применены соответствующие меры, сотрудник фирмы по обучению может проводить в помещениях Лауласмаа спа обучение.
В случае, если у Лауласмаа спа возникает сомнение, оценивала ли фирма по обучению риски, то у спа есть право спросить об этом у преподавателя и попросить при необходимости представить соответствующую справку. Если преподаватель справку не представит или выяснится, что риски не оценивались, то у Лауласмаа спа есть право не допускать преподавателя в помещения Лауласмаа спа без ковид-сертификата.