Выяснилось, что представитель одной профессии может проходить в спа без ковид-сертификата

Как пишет Ärileht, проблема возникла в Лауласмаа спа, которое предлагает для организации обучения, семинаров и конференций помещения. До сей поры у всех пользующихся этой услугой посетителей проверялись ковид-сертификаты. Но недавно преподаватель запланированной на ближайшее время учебной группы связался с учреждением и сообщил, что является не должен представлять какие-либо справки по поводу своей эпидемической безопасности.

Неразбериха во мнениях возникла и на кризисной телефонной линии 1247.

Поначалу оттуда сообщили в спа, что организация действует правильно, требуя от всех доказательств инфекционной безопасности. Преподаватель остался ответом недоволен и сам связался с инфолинией, откуда вскоре поступило новое мнение: преподаватель может выступать перед группой без представления справок — ведь он якобы находится в трудовых отношениях с арендующей помещения фирмой и в отношении него действует анализ рисков, сделанный работодателем.

Тогда предприятие по размещению обратилось за разъяснением к властям и вчера получило от Госканцелярии окончательный ответ.

В нем говорится, что согласно распоряжению Правительства ЭР номер 305, пункт 14, часть 5, работник может участвовать в перечисленных в распоряжении действиях, если его работодатель в анализе рисков рабочей среды предусмотрел и применил на месте действий конкретные меры по снижению рисков.

Данный работник является лицом, с которым заключен трудовой договор. Если с лицом заключен какой-либо другой договор, например, договор подряда или договор поручения, то тогда работник должен представлять для участия в названных в распоряжении действиях ковид-сертификат.

Например, в анализе рисков фирмы по обучению предусмотрено, что работник обязан носить маску, которую он должен менять по меньшей мере каждые два часа.