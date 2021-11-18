Чем будет заниматься новый вице-мэр и выполнит ли он свои обещания? Свет: спасибо жителям Ласнамяэ(5)
"Начнем с того, что вице-мэром я еще не стал. В следующий четверг на заседании Горсобрания выберут мэра и вице-мэров", — отметил Владимир Свет. В этот четверг будут избраны председатель и заместитель председателя Горсобрания. Председателем станет соцдем Евгений Осиновкий, его замом — Калле Кландорф. Именно на место опытного Кландорфа и был выбрал Свет. Известно, что Калле Кландорф сам отказался продолжать работу в городской управе и изъявил желание перейти на работу в Горсобрание.
"Когда стало ясно, какие посты отойдут центристам, то возник вопрос, кто их займет. Три вице-мэра, Андрей Новиков, Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, продолжат работу. Калле Кландорф сказал, что не планирует продолжать. Тогда в партии возник вопрос, кто возьмет его обязанности на себя. Михаил Кылварт предложил мне", — уточнил Свет.
Теперь Владимир Свет будет отвечать за сферы коммунального хозяйства и окружающей среды. Он решил стать вице-мэром, потому что на протяжении четырех лет в управах Кесклинна и Ласнамяэ он занимался схожими вопросами. "Когда мне предложили должность вице-мэра, главным вопросом для меня был — смогу ли я выполнить свои обещания, данные избирателям на этих выборах. Мои основные обещания были связаны с инфраструктурой и окружающей средой, поэтому я принял это предложение, — добавил Свет. — Конкретно буду отвечать за реконструкцию Петербургского шоссе, создание глинтового парка, развитие сети велодорожек. Я смогу выполнить не только данные обещания, но и работать на благо всего Таллинна".
"Если кратко, я буду отвечать за дороги, парки и безопасность", — уточнил он.
Центрист будет курировать и Департамент муниципальной полиции. Уже долгие годы говорят об увеличении полномочий муниципальных полицейских. Что думает об этом Свет? "Здесь нет никаких споров — я не слышал ни одного толкового аргумента против. Жители Таллинна ожидают от муниципальных полицейских выполнения больших задач, чем позволяет закон. У государственной полиции не хватает ресурсов, у них огромное количество задач. Часть из них уже сейчас решают муниципальные полицейские, но у них мало полномочий. Это нужно менять, улучшать законы. Я буду всеми силами лоббировать принятие соответствующих поправок к законам. Как через город, так и через депутатов Рийгикогу — и не только из Центристской партии".
Еще одна важная тема, за которую теперь отвечает Свет — уборка дорог от снега. В прошлом году выпало много снега, по некоторым улицам было невозможно передвигаться. "Первое. Город еще год назад увеличил требования к фирмам по уборке снега. Мы делаем новые тендеры по уборке, чтобы упор был на пешеходные дороги, а качество уборки выросло. Второе. Мы будем активней сотрудничать с владельцами частной собственности. До сих пор возможна ситуация, когда одну улицу убирают пять разных фирм, поэтому маленький участок убран неравномерно. У нас есть юридическая база для улучшения ситуации, чтобы создать как можно меньше мест, где одну улицу обслуживают разные подрядчики. Третье. В прошлом году мы создали муниципальный орган, который занимается уборкой. Не всегда частные фирмы успевают в срок. Есть места, где есть смысл использовать городской ресурс, чтобы контролировать ситуацию", — пояснил центрист.
Скорее всего, некоторые жители Ласнамяэ расстроены новостью о смене старейшины. Ведь люди, голосовавшие за Света на выборах, верили в продолжение работы нынешнего старейшины. Сейчас эти обязанности будет выполнять Ану Аус. "Я благодарен всем жителям Ласнамяэ за поддержку и критику. Данные мной обещания будут выполняться. Ничего не останется не сделанным. Мы реконструируем Питербургское шоссе, создадим новые велодорожки, будем развивать глинтовые парки, построим Олимпийский бассейн. Я буду и дальше заниматься этими проектами", — резюмировал новый вице-мэр.