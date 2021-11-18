Чем будет заниматься новый вице-мэр и выполнит ли он свои обещания? Свет: спасибо жителям Ласнамяэ

"Начнем с того, что вице-мэром я еще не стал. В следующий четверг на заседании Горсобрания выберут мэра и вице-мэров", — отметил Владимир Свет. В этот четверг будут избраны председатель и заместитель председателя Горсобрания. Председателем станет соцдем Евгений Осиновкий, его замом — Калле Кландорф. Именно на место опытного Кландорфа и был выбрал Свет. Известно, что Калле Кландорф сам отказался продолжать работу в городской управе и изъявил желание перейти на работу в Горсобрание.

"Когда стало ясно, какие посты отойдут центристам, то возник вопрос, кто их займет. Три вице-мэра, Андрей Новиков, Бетина Бешкина и Вадим Белобровцев, продолжат работу. Калле Кландорф сказал, что не планирует продолжать. Тогда в партии возник вопрос, кто возьмет его обязанности на себя. Михаил Кылварт предложил мне", — уточнил Свет.

Теперь Владимир Свет будет отвечать за сферы коммунального хозяйства и окружающей среды. Он решил стать вице-мэром, потому что на протяжении четырех лет в управах Кесклинна и Ласнамяэ он занимался схожими вопросами. "Когда мне предложили должность вице-мэра, главным вопросом для меня был — смогу ли я выполнить свои обещания, данные избирателям на этих выборах. Мои основные обещания были связаны с инфраструктурой и окружающей средой, поэтому я принял это предложение, — добавил Свет. — Конкретно буду отвечать за реконструкцию Петербургского шоссе, создание глинтового парка, развитие сети велодорожек. Я смогу выполнить не только данные обещания, но и работать на благо всего Таллинна".

"Если кратко, я буду отвечать за дороги, парки и безопасность", — уточнил он.