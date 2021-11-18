18.11.2021, 11:04
ФОТО | Сегодня ночью в дверь КаПо и окно Рийгикогу бросили коктейль Молотова. Подозреваемый задержан(41)
Сегодня ночью были совершены два поджога — двери в здание Полиции безопасности (Кaitsepolitsei — КаПо) и окна замка на Тоомпеа, где располагается парламент Эстонии.
Спасательный департамент подтвердил факт поджога, но пока более подробную информацию не дает.
Руководитель по коммуникациям Рийгикогу Эпп-Маре Кукемелк сказала, что инцидент на Тоомпеа произошел в 4 часа утра. Возгорание погасили охранники замка, о произошедшем сообщили в полицию. По ее словам, окно обгорело.
Как сообщила КаПо, в здание парламента и во входную дверь главного здания Полиции безопасности бутылку с зажигательной смесью бросил 38-летний мужчина.
Патруль полиции позже задержал ранее судимого за наркопреступление мужчину в качестве подозреваемого.
Большого ущерба зданиям не нанесено.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.