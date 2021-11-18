ФОТО | Сегодня ночью в дверь КаПо и окно Рийгикогу бросили коктейль Молотова. Подозреваемый задержан

Спасательный департамент подтвердил факт поджога, но пока более подробную информацию не дает.

Руководитель по коммуникациям Рийгикогу Эпп-Маре Кукемелк сказала, что инцидент на Тоомпеа произошел в 4 часа утра. Возгорание погасили охранники замка, о произошедшем сообщили в полицию. По ее словам, окно обгорело.

Как сообщила КаПо, в здание парламента и во входную дверь главного здания Полиции безопасности бутылку с зажигательной смесью бросил 38-летний мужчина.

Патруль полиции позже задержал ранее судимого за наркопреступление мужчину в качестве подозреваемого.

Большого ущерба зданиям не нанесено.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.