Новости Эстонии
18.11.2021, 11:56

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Кая Каллас: всем - спасибо! Но речи о смягчении ограничений не идет

 
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В 12 часов в доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства. По плану в пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Кристиан Яани, министр обороны Калле Лаанет, министр сельской жизни Урмас Круузе и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Кая Каллас: стратегия правительства по борьбе с распространением COVID-19 была действенной, и нам удалось избежать закрытия общества. За это нужно выразить благодарность и всем людям, проживающим в Эстонии.

Заболеваемость сейчас на 63% ниже, чем две недели назад. Это второй показатель в Европе по темпам снижения заболеваемости.

На лечение сейчас находится 350 ковид-пациентов, ранее их было около 600.

В школах еще две недели будет проходить сплошное тестирование.

Сейчас в Эстонии сохраняется оранжевый уровень риска по COVID-19. Это высокий уровень, когда нужно быть готовым ко всему. Каллас призвала людей вести себя ответственно.

Лекарства от коронавируса в скором времени поступят в продажу, их можно будет приобретать по рецепту.

Каллас отметила, что в связи с кризисом на польско-белорусской границе она общается с руководством Латвии и Литвы, недавно был разговор с главой Еврокомиссии.

В настоящее время прямой угрозы границе Эстонии нет. Но превентивные шаги необходимы. Одним из них являются проходящие сейчас сборы резервистов.

По словам главы правительства, в Европе не должны поддаваться на давление белорусского диктатора.

Калле Лаанет рассказал о ходе вакцинации в Силах обороны. Он отметил, что все прибывающие сейчас на военные сборы резервисты проходят экспресс-тесты.

У 12 резервистов были выявлены проблемы со здоровьем, они были отправлены домой.

Из 1600 вызванных на сборы резервистов явились по состоянию на 7 утра четверга около 800 человек.

Польше будет оказана помощь в защите внешних границ ЕС, какая именно - выяснится в ходе переговоров.

Кристиан Яани отметил, что сегодня отмечается Европейский день защиты детей от сексуальных надругательств и насилия. Государство уделяет этому большое внимание.

Министр внутренних дел рассказал о ходе строительства временных заграждений на восточной границе Эстонии.

Планируется отправка группы пограничников в Латвию для помощи в защите границы ЕС.

Полиция успешно сотрудничает с Департаментом здоровья в контроле соблюдения действующих ковид-ограничений. Например, в связи с ненадлежащим исполнением масочного режима наказаны около 200 человек.

Вопросы премьеру

О кризисе на польско-белорусской границе.

Каллас отметила важность единства и солидарности в Европе в разрешении этой проблемы. По ее словам, Лукашенко препятствует возвращению мигрантов к месту их исхода. Поэтому важен доступ к ним гуманитарных миссий.

О действии ковид-ограничений.

Режим проверки ковид-сертификатов сейчас установлен до 10 января, по всей видимости он будет продлен до марта.

Правительство пересматривает свои решения раз в две недели. Как только будет возможно, правительство будет смягчать ограничения, но на сегодняшний день этот вопрос в повестке дня не стоит.