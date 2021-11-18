ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Кая Каллас: всем - спасибо! Но речи о смягчении ограничений не идет
Кая Каллас: стратегия правительства по борьбе с распространением COVID-19 была действенной, и нам удалось избежать закрытия общества. За это нужно выразить благодарность и всем людям, проживающим в Эстонии.
Заболеваемость сейчас на 63% ниже, чем две недели назад. Это второй показатель в Европе по темпам снижения заболеваемости.
На лечение сейчас находится 350 ковид-пациентов, ранее их было около 600.
В школах еще две недели будет проходить сплошное тестирование.
Сейчас в Эстонии сохраняется оранжевый уровень риска по COVID-19. Это высокий уровень, когда нужно быть готовым ко всему. Каллас призвала людей вести себя ответственно.
Лекарства от коронавируса в скором времени поступят в продажу, их можно будет приобретать по рецепту.
Каллас отметила, что в связи с кризисом на польско-белорусской границе она общается с руководством Латвии и Литвы, недавно был разговор с главой Еврокомиссии.
В настоящее время прямой угрозы границе Эстонии нет. Но превентивные шаги необходимы. Одним из них являются проходящие сейчас сборы резервистов.
По словам главы правительства, в Европе не должны поддаваться на давление белорусского диктатора.
Калле Лаанет рассказал о ходе вакцинации в Силах обороны. Он отметил, что все прибывающие сейчас на военные сборы резервисты проходят экспресс-тесты.
У 12 резервистов были выявлены проблемы со здоровьем, они были отправлены домой.
Из 1600 вызванных на сборы резервистов явились по состоянию на 7 утра четверга около 800 человек.
Польше будет оказана помощь в защите внешних границ ЕС, какая именно - выяснится в ходе переговоров.
Кристиан Яани отметил, что сегодня отмечается Европейский день защиты детей от сексуальных надругательств и насилия. Государство уделяет этому большое внимание.
Министр внутренних дел рассказал о ходе строительства временных заграждений на восточной границе Эстонии.
Планируется отправка группы пограничников в Латвию для помощи в защите границы ЕС.
Полиция успешно сотрудничает с Департаментом здоровья в контроле соблюдения действующих ковид-ограничений. Например, в связи с ненадлежащим исполнением масочного режима наказаны около 200 человек.
Вопросы премьеру
О кризисе на польско-белорусской границе.
Каллас отметила важность единства и солидарности в Европе в разрешении этой проблемы. По ее словам, Лукашенко препятствует возвращению мигрантов к месту их исхода. Поэтому важен доступ к ним гуманитарных миссий.
О действии ковид-ограничений.
Режим проверки ковид-сертификатов сейчас установлен до 10 января, по всей видимости он будет продлен до марта.
Правительство пересматривает свои решения раз в две недели. Как только будет возможно, правительство будет смягчать ограничения, но на сегодняшний день этот вопрос в повестке дня не стоит.