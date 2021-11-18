ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА | Кая Каллас: всем - спасибо! Но речи о смягчении ограничений не идет

Кая Каллас: стратегия правительства по борьбе с распространением COVID-19 была действенной, и нам удалось избежать закрытия общества. За это нужно выразить благодарность и всем людям, проживающим в Эстонии.

Заболеваемость сейчас на 63% ниже, чем две недели назад. Это второй показатель в Европе по темпам снижения заболеваемости.

На лечение сейчас находится 350 ковид-пациентов, ранее их было около 600.

В школах еще две недели будет проходить сплошное тестирование.

Сейчас в Эстонии сохраняется оранжевый уровень риска по COVID-19. Это высокий уровень, когда нужно быть готовым ко всему. Каллас призвала людей вести себя ответственно.

Лекарства от коронавируса в скором времени поступят в продажу, их можно будет приобретать по рецепту.

Каллас отметила, что в связи с кризисом на польско-белорусской границе она общается с руководством Латвии и Литвы, недавно был разговор с главой Еврокомиссии.

В настоящее время прямой угрозы границе Эстонии нет. Но превентивные шаги необходимы. Одним из них являются проходящие сейчас сборы резервистов.

По словам главы правительства, в Европе не должны поддаваться на давление белорусского диктатора.

Калле Лаанет рассказал о ходе вакцинации в Силах обороны. Он отметил, что все прибывающие сейчас на военные сборы резервисты проходят экспресс-тесты.

У 12 резервистов были выявлены проблемы со здоровьем, они были отправлены домой.

Из 1600 вызванных на сборы резервистов явились по состоянию на 7 утра четверга около 800 человек.

Польше будет оказана помощь в защите внешних границ ЕС, какая именно - выяснится в ходе переговоров.

Кристиан Яани отметил, что сегодня отмечается Европейский день защиты детей от сексуальных надругательств и насилия. Государство уделяет этому большое внимание.

Министр внутренних дел рассказал о ходе строительства временных заграждений на восточной границе Эстонии.

Планируется отправка группы пограничников в Латвию для помощи в защите границы ЕС.