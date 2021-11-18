Социал-демократы представили своих кандидатов на должности вице-мэров Таллинна и главы горсобрания. Осиновский уходит из Рийгикогу

Председатель таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд представил сегодня кандидатов от партии на посты столичных вице-мэров и председателя столичного горсобрания.

Представление кандидатов прошло на железнодорожной станции Нымме, куда делегация соцдемов прибыла на поезде.

Напомним, что Центристская партия и Социал-демократическая партия подписали коалиционный договор об управлении Таллинном. Должность мэра остается за Михаилом Кылвартом, а вот председателя горсобрания выберут из соцдемов.

На должность руководителя горсобрания предложен Евгений Осиновкий. Объявлено, что он сложит с себя полномочия депутата Рийгикогу.

Социал-демократы получат должности вице-мэров по вопросам предпринимательства, культуры и городского планирования.

На перечисленные должности социал-демократами предложены соответственно Йоосеп Вилл, Каарел Оя и Мадле Липпус.

К тому же Социал-демократической партии досталась должность старейшины Нымме. На эту должность выдвинут Лаури Раэвеэр.

Первое заседании нового состава Таллиннского горсобрания состоится сегодня в 16 часов. Основным пунктом будут выборы нового председателя горсобрания.

Через неделю состоятся выборы мэра и утверждение состава мэрии.