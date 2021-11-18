18.11.2021, 10:21
ФОТО | Президент Карис назначил Эрки Сависаара министром окружающей среды(4)
Президент Эстонии Алар Карис по предложению главы правительства Каи Каллас освободил от должности министра окружающей среды Тыниса Мёльдера и назначил на этот пост Эрки Сависаара.
"Знаю, что Тынис Мёльдер принял продуманное решение, которое было всесторонне обсуждено с близкими и в его партии. Понимаю его доводы и понимаю, что он считает сейчас для себя первостепенным", — сказал глава государства.
"У Эрки Сависаара есть опыт предпринимателя и работы в сфере инфотехнологий, что поможет ему увидеть возможности для "зеленого поворота", потому что уменьшение экологического следа сопряжено с перестройкой нашей экономики", — добавил Карис и пожелал новому министру успехов в работе.