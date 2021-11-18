Владимир Свет станет вице-мэром Таллинна. Утверждены кандидаты на руководящие посты в столице

По словам заместителя председателя Центристской партии и председателя таллиннского совета Центристской партии Михаила Кылварта, сильными сторонами Центристской партии в управлении столицей являются многолетний опыт и стабильность. ”Наша команда на деле доказала свою компетентность, и я уверен, что вместе мы сможем успешно справиться с новыми задачами”, — сказал Михаил Кылварт.

”В первую очередь необходимо приложить совместные усилия, чтобы как можно скорее преодолеть пандемию коронавируса, снизив ее влияние на нашу повседневную жизнь. Среди наших целей — построить Таллиннскую больницу, найти инвестора для Таллиннского горхолла, продолжить развитие городского пространства и на деле подтвердить, что город достоин титула Зеленой столицы Европы 2023 года. Также мы начнем выплачивать в начале учебного года на каждого школьника пособие до 100 евро. В течение следующих четырех лет мы повысим надбавку к пенсии до 200 евро”, — подчеркнул Кылварт.

Председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд сегодня представит журналистам кандидатов от социал-демократов на посты в руководстве Таллинна.

Согласно заключенному на прошлой неделе в Таллинне коалиционному договору, пост председателя городского собрания, а также портфели трех вице-мэров и пост старейшины Нымме принадлежат социал-демократам. В мэрии социал-демократы будут отвечать за сферы культуры, городского планирования и предпринимательства.

Первое заседание нового состава Таллиннского городского собрания состоится в четверг, 18 ноября в 16.00.