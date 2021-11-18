Новости Эстонии
18.11.2021, 08:35

Владимир Свет станет вице-мэром Таллинна. Утверждены кандидаты на руководящие посты в столице

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Foto: Henri-Kristian Kirsip
На собрании Таллиннского совета Центристской партии было решено доверить нынешним городским руководителям продолжить свою работу на прежних постах, закрепленных, согласно коалиционному договору, за Центристской партией. Владимир Свет заменит на должности вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, который представлен на пост председателя центристской фракции и заместителя председателя Таллиннского городского собрания.

На прежних должностях продолжат работу вице-мэр Бетина Бешкина (здравоохранение и социальная сфера), Андрей Новиков (транспорт и городское имущество), Вадим Белобровцев (образование, спорт и интеграция), а также районные старейшины: Лаури Лаатс (Мустамяэ), Мануэла Пихлап (Пыхья-Таллинн), Олег Силянов (Хааберсти), Яанус Рийбе (Кристийне), Моника Хауканымм (Кесклинн) и Тынис Лийнат (Пирита). Кандидат на пост старейшины Ласнамяэ пока не назван, временно исполняющей обязанности старейшины станет Ану Аус.

По словам заместителя председателя Центристской партии и председателя таллиннского совета Центристской партии Михаила Кылварта, сильными сторонами Центристской партии в управлении столицей являются многолетний опыт и стабильность. ”Наша команда на деле доказала свою компетентность, и я уверен, что вместе мы сможем успешно справиться с новыми задачами”, — сказал Михаил Кылварт.

”В первую очередь необходимо приложить совместные усилия, чтобы как можно скорее преодолеть пандемию коронавируса, снизив ее влияние на нашу повседневную жизнь. Среди наших целей — построить Таллиннскую больницу, найти инвестора для Таллиннского горхолла, продолжить развитие городского пространства и на деле подтвердить, что город достоин титула Зеленой столицы Европы 2023 года. Также мы начнем выплачивать в начале учебного года на каждого школьника пособие до 100 евро. В течение следующих четырех лет мы повысим надбавку к пенсии до 200 евро”, — подчеркнул Кылварт.

Председатель Таллиннского округа Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд сегодня представит журналистам кандидатов от социал-демократов на посты в руководстве Таллинна.

Согласно заключенному на прошлой неделе в Таллинне коалиционному договору, пост председателя городского собрания, а также портфели трех вице-мэров и пост старейшины Нымме принадлежат социал-демократам. В мэрии социал-демократы будут отвечать за сферы культуры, городского планирования и предпринимательства.

Первое заседание нового состава Таллиннского городского собрания состоится в четверг, 18 ноября в 16.00.

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