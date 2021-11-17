Пресс-секретарь Лукашенко обвинила главу МИД Эстонии в распространении недостоверной информации

Ранее министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс заявила, что Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций. Якобы это условие белорусский президент озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник.

"Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует", — сказала Эйсмонт.

По ее словам, заявление главы МИД Эстонии "означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат".

"Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию", — подчеркнула Эйсмонт.

Лукашенко и Меркель поговорили по телефону вечером 15 ноября. В среду, 17 ноября, состоялся еще один разговор лидеров двух стран.