Силламяэ обеспечит Европе "зеленый поворот": в Ида-Вирумаа планируют построить еще один крупный завод

По словам министра предпринимательства и инфотехнологий Андреса Сутта, инвестиция Neo помогла бы построить в Ида-Вирумаа крупное предприятия, которое бы играло важную роль в "зеленом повороте" и созданию в Эстонии новых высокооплачиваемых рабчих мест.

"Хотя такое расширение в сегодняшней рыночной ситуации довольно сложное, мы надеемся найти потенциальных партнеров среди организаций Эстонии и Евросоюза, которые бы помоги реализовать этот проект", — сказал директор Neo Performance Materials Константин Караяннопулос.

"Искренне благодарю от имени нескольких сотен наших силламяэских работников за поддержку, которую оказала нам Эстония", — добавил Караяннопулос.

Напомним, что вчера под Нарва-Йыэсуу (Ида-Вирумаа) был заложен краеугольный камень нового завода компании Eesti Energia по производству сланцевого масла.