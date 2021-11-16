Новый этап развития Eesti Energia: в Ида-Вирумаа начато строительство завода по производству сланцевого масла
Инженеры Eesti Energia и эстонские ученые обладают знаниями и опытом, чтобы из сегодняшнего производства жидких топлив создать базирующуюся на экономике замкнутого цикла отрасль промышленности с более высокой добавленной стоимостью и производить в будущем преимущественно сырье для текстильной и пластмассовой промышленности. Кроме того, проводятся испытания, чтобы сделать все производство свободным от CO2.
”Хотя закладка краеугольного камня означает начало чего-то, на самом деле мы на сегодняшний день уже проделали большую предварительную работу. Технология Enefit позволяет в процессе пиролиза перерабатывать вдобавок к сланцу и отходы потребления — старые шины и пластиковые отходы. Таким образом мы сокращаем использование сланца, производим полезное сырье из образующегося в ходе человеческой жизнедеятельности мусора и в то же время помогаем решать конкретные экологические проблемы”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.
Если использование старых шин уже получило промышленное обоснование, исследования TalTech в области пластиковых отходов также являются многообещающими. Предприятие планирует выйти на промышленное производство жидких топлив из пластиковых отходов к 2025 году.
”Большая часть пластмасс производится из нефти, и при их переработке мы, по сути, снова получаем пригодные для нового использования нефтепродукты. Это и есть настоящая экономика замкнутого цикла”, — сказал руководитель Центра компетенции сланца Вирумааского колледжа TalTech Калле Пирк.
Следующим шагом является постобработка жидких топлив, чтобы конечный продукт вместо сегодняшних судовых топлив представлял собой сырье для химической промышленности, которое используется в основном в текстильной и упаковочной промышленности. Рынок химикатов в долгосрочной перспективе сильнее и прибыльнее, нежели рынок жидких топлив.
”Наши амбиции не ограничиваются развитием до химической промышленности. Чтобы деятельность Eesti Energia была экологически чистой, мы в сотрудничестве с учеными прилагаем усилия по поиску решения, позволяющего сделать химическую промышленность углеродно-нейтральной”, — отметил Суттер.
Единственный процесс, который производит CO2 на заводе Enefit 280, — это дожигание остающегося после пиролиза полукокса с целью предотвращения попадания органических соединений в природу.
Первые этапы начатой в начале 2021 года исследовательской работы Eesti Energia и TalTech подтвердили, что технология, необходимая для улавливания CO2, имеется. В настоящее время, на заключительном этапе исследования, на испытательной установке TalTech в сотрудничестве с международными поставщиками технологий проводятся тесты с целью более детального изучения особенностей технологий улавливания CO2 и взаимодействия с заводом Enefit280. Целью также является превращение CO2 в ценный ресурс, из которого можно производить метанол и карбонат кальция.
Эстонское государство как собственник ожидает, что Eesti Energia будет бережно придавать ценность сланцу и другим природным ресурсам, внося вклад в развитие рынка труда Ида-Вирумаа.
”Развивая химическую промышленность, Eesti Energia решает серьезную экологическую проблему. Ежегодно в Эстонии образуется 12 000 тонн старых шин и 45 000 тонн пластиковых отходов. Если эти отходы больше не складировать на свалках и не сжигать, а перерабатывать химическим путем, возвращая в оборот, то мы сделаем большой шаг вперед и инновационно выполним зеленый переворот”, — сказал на мероприятии в Аувере министр окружающей среды Тынис Мёльдер.
Строительство нового завода по производству жидких топлив Enefit является важным этапом в создании химической промышленности. Новый завод будет построен в 2024 году, и его выход на полную мощность планируется годом позже. Стоимость инвестиции запланирована в размере 321 миллионов евро. Проектный годовой объем производства завода составляет 268 тысяч тонн жидких топлив, из которых в дальнейшем на заводе будет производиться сырье для химической промышленности.
Новый завод будет использовать созданную эстонскими инженерами уникальную технологию Enefit, которая, как известно, является наиболее эффективной и наименее влияющей на окружающую среду промышленно подтвержденной технологией для придания ценности углеродсодержащему сырью, в том числе отходам.
Применение в строительстве завода найдут около 1000 работников строительных и технологических компаний, в том числе до 700 местных жителей получат работу во время строительства.К ним на время строительства добавятся опосредованные рабочие места в секторе обслуживания. По оценкам экспертов, до половины стоимости строительства нового завода масел может остаться в Эстонии После запуска завод масел напрямую и опосредованно создаст в общей сложности около 500 рабочих мест.