Новый этап развития Eesti Energia: в Ида-Вирумаа начато строительство завода по производству сланцевого масла

”Наши амбиции не ограничиваются развитием до химической промышленности. Чтобы деятельность Eesti Energia была экологически чистой, мы в сотрудничестве с учеными прилагаем усилия по поиску решения, позволяющего сделать химическую промышленность углеродно-нейтральной”, — отметил Суттер.

Следующим шагом является постобработка жидких топлив, чтобы конечный продукт вместо сегодняшних судовых топлив представлял собой сырье для химической промышленности, которое используется в основном в текстильной и упаковочной промышленности. Рынок химикатов в долгосрочной перспективе сильнее и прибыльнее, нежели рынок жидких топлив.

”Большая часть пластмасс производится из нефти, и при их переработке мы, по сути, снова получаем пригодные для нового использования нефтепродукты. Это и есть настоящая экономика замкнутого цикла”, — сказал руководитель Центра компетенции сланца Вирумааского колледжа TalTech Калле Пирк.

Если использование старых шин уже получило промышленное обоснование, исследования TalTech в области пластиковых отходов также являются многообещающими. Предприятие планирует выйти на промышленное производство жидких топлив из пластиковых отходов к 2025 году.

”Хотя закладка краеугольного камня означает начало чего-то, на самом деле мы на сегодняшний день уже проделали большую предварительную работу. Технология Enefit позволяет в процессе пиролиза перерабатывать вдобавок к сланцу и отходы потребления — старые шины и пластиковые отходы. Таким образом мы сокращаем использование сланца, производим полезное сырье из образующегося в ходе человеческой жизнедеятельности мусора и в то же время помогаем решать конкретные экологические проблемы”, — сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер .

Инженеры Eesti Energia и эстонские ученые обладают знаниями и опытом, чтобы из сегодняшнего производства жидких топлив создать базирующуюся на экономике замкнутого цикла отрасль промышленности с более высокой добавленной стоимостью и производить в будущем преимущественно сырье для текстильной и пластмассовой промышленности. Кроме того, проводятся испытания, чтобы сделать все производство свободным от CO2.

Единственный процесс, который производит CO2 на заводе Enefit 280, — это дожигание остающегося после пиролиза полукокса с целью предотвращения попадания органических соединений в природу.

Первые этапы начатой в начале 2021 года исследовательской работы Eesti Energia и TalTech подтвердили, что технология, необходимая для улавливания CO2, имеется. В настоящее время, на заключительном этапе исследования, на испытательной установке TalTech в сотрудничестве с международными поставщиками технологий проводятся тесты с целью более детального изучения особенностей технологий улавливания CO2 и взаимодействия с заводом Enefit280. Целью также является превращение CO2 в ценный ресурс, из которого можно производить метанол и карбонат кальция.

Эстонское государство как собственник ожидает, что Eesti Energia будет бережно придавать ценность сланцу и другим природным ресурсам, внося вклад в развитие рынка труда Ида-Вирумаа.

”Развивая химическую промышленность, Eesti Energia решает серьезную экологическую проблему. Ежегодно в Эстонии образуется 12 000 тонн старых шин и 45 000 тонн пластиковых отходов. Если эти отходы больше не складировать на свалках и не сжигать, а перерабатывать химическим путем, возвращая в оборот, то мы сделаем большой шаг вперед и инновационно выполним зеленый переворот”, — сказал на мероприятии в Аувере министр окружающей среды Тынис Мёльдер.

Строительство нового завода по производству жидких топлив Enefit является важным этапом в создании химической промышленности. Новый завод будет построен в 2024 году, и его выход на полную мощность планируется годом позже. Стоимость инвестиции запланирована в размере 321 миллионов евро. Проектный годовой объем производства завода составляет 268 тысяч тонн жидких топлив, из которых в дальнейшем на заводе будет производиться сырье для химической промышленности.

Новый завод будет использовать созданную эстонскими инженерами уникальную технологию Enefit, которая, как известно, является наиболее эффективной и наименее влияющей на окружающую среду промышленно подтвержденной технологией для придания ценности углеродсодержащему сырью, в том числе отходам.

Применение в строительстве завода найдут около 1000 работников строительных и технологических компаний, в том числе до 700 местных жителей получат работу во время строительства.К ним на время строительства добавятся опосредованные рабочие места в секторе обслуживания. По оценкам экспертов, до половины стоимости строительства нового завода масел может остаться в Эстонии После запуска завод масел напрямую и опосредованно создаст в общей сложности около 500 рабочих мест.