17.11.2021, 19:28
Глава МИД Эстонии назвала санкции, которые уместно ввести в отношении Беларуси
Foto: Rauno Volmar
Хотя санкционный список в отношении Республики Беларусь еще не окончательно согласован и не может быть раскрыт, было бы уместно внести в него как аэропорт Минска, так и белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа", заявила в среду в передаче "Uudis+" министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.
"В этот список входят десятки людей, и в настоящее время ведутся дискуссии о том, кто в конечном итоге останется в списке", — сказала Лийметс.
При этом Лиймец согласилась, что в этот список нужно включить аэропорт Минска и белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа", пишет rus.err.
"Поскольку люди перемещаются через аэропорт Минска, его включение в список очень актуально. "Белавиа" определенно связано с прибытием иммигрантов в Республику Беларусь. В этом контексте это было бы уместно", — отметила министр.