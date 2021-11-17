Глава МИД Эстонии назвала санкции, которые уместно ввести в отношении Беларуси

"В этот список входят десятки людей, и в настоящее время ведутся дискуссии о том, кто в конечном итоге останется в списке", — сказала Лийметс.

При этом Лиймец согласилась, что в этот список нужно включить аэропорт Минска и белорусскую государственную авиакомпанию "Белавиа", пишет rus.err.

"Поскольку люди перемещаются через аэропорт Минска, его включение в список очень актуально. "Белавиа" определенно связано с прибытием иммигрантов в Республику Беларусь. В этом контексте это было бы уместно", — отметила министр.