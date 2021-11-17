В четверг на Ратушной площади установят елку. Смотрите, что еще предложит Таллинн на праздники жителям и гостям столицы

”Как и в прошлые годы, мы хотим сделать этот праздник для горожан особенным, — сказал Михаил Кылварт. — Праздничная подсветка будет дарить людям положительные эмоции не только в Старом городе, но и в каждом районе столицы — световые инсталляции будут установлены по всему городу. В этом году мы отметим 580 лет с момента появления в столице традиции рождественской ели — предположительно, первая городская рождественская елка в Европе и во всем мире была установлена именно в Таллинне. Эта традиция важна для нас и сегодня. В этом году мы снова откроем рождественский рынок, который был признан лучшим в Европе. Он будет работать до 2 января. Горожан и гостей столицы ожидает разнообразная праздничная программа, которая подарит рождественское настроение и одновременно поддержит предпринимателей Старого города. Рождественская ель появится на Ратушной площади уже завтра, а вместе с ней воцарится и праздничная атмосфера. Для того, чтобы мы все вместе смогли безопасно и без ограничений встретить праздники, важно сохранять наметившуюся тенденцию к снижению распространения коронавирусной инфекции”.