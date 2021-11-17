В четверг на Ратушной площади установят елку. Смотрите, что еще предложит Таллинн на праздники жителям и гостям столицы
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что город и в этом году особое внимание уделит всевозможным мероприятиям на свежем воздухе и праздничной подсветке.
”Как и в прошлые годы, мы хотим сделать этот праздник для горожан особенным, — сказал Михаил Кылварт. — Праздничная подсветка будет дарить людям положительные эмоции не только в Старом городе, но и в каждом районе столицы — световые инсталляции будут установлены по всему городу. В этом году мы отметим 580 лет с момента появления в столице традиции рождественской ели — предположительно, первая городская рождественская елка в Европе и во всем мире была установлена именно в Таллинне. Эта традиция важна для нас и сегодня. В этом году мы снова откроем рождественский рынок, который был признан лучшим в Европе. Он будет работать до 2 января. Горожан и гостей столицы ожидает разнообразная праздничная программа, которая подарит рождественское настроение и одновременно поддержит предпринимателей Старого города. Рождественская ель появится на Ратушной площади уже завтра, а вместе с ней воцарится и праздничная атмосфера. Для того, чтобы мы все вместе смогли безопасно и без ограничений встретить праздники, важно сохранять наметившуюся тенденцию к снижению распространения коронавирусной инфекции”.
Впервые рождественская ель была установлена в Таллинне 580 лет назад, и уже завтра, 18 ноября, на Ратушной площади она будет установлена вновь, а 28 ноября там будет зажжена первая свеча Адвента. В этом году главная ель столицы прибудет к нам из волости Куусалу. Кроме нее, на улочках Старого города появятся и традиционные маленькие елочки, украшенные гирляндами — в общей сложности их будет около 250. Сияющие огнями ели можно будет также увидеть на площади Вабадузе, в церкви Нигулисте и посетительском центре башни Толстая Маргарита.
Помимо праздничного убранства улиц, на Ратушной площади появится и рождественский рынок, который два года назад был признан лучшим рождественским рынком Европы. Рынок откроется 26 ноября и будет работать ежедневно с 12 до 19 часов до 2 января 2022 года. Однако припозднившиеся любители городских прогулок смогут согреться там горячими напитками до 22.00.
Арки и ворота Старого города будут украшены рождественскими венками. Улицы — фонарями и гирляндами, огнями засияет множество деревьев и живых изгородей. Каждые выходные Адвента, по вечерам, студии галереи гильдии Катарийны будут украшены горящими свечами. На исторических стенах Батарейной крепости с 12 ноября можно любоваться пятиминутным световым шоу — оно проходит каждые полчаса.
И, конечно же, каждую субботу в Старом городе вновь появятся ”живые” витрины, которые наполнят его музыкой. Первый концерт состоится 27 ноября на улице Виру. В рамках разнообразной программы Дома Хопнера пройдут концерты, мастер-классы и множество других увлекательных мероприятий. Можно будет принять участие в выставках и экскурсиях, прокатиться на карусели и двухэтажном рождественском автобусе. Кафе и рестораны будут предлагать посетителям праздничное меню.
Один за другим в городе откроются и катки. В субботу, 20 ноября, в 11.00 на улице Харью откроется каток Старого города, а в 12.00 каток откроется в спортивном парке Вильде (ул. Вильде, 69). 27 ноября в 11.00 во дворе гимназии Нымме (ул. Раудтеэ, 73) откроется ныммеский каток. А самый новый и современный в городе каток под открытым небом будет открыт не позднее начала декабря в парке Тондираба (ул. Варраку, 18).
Дополнительная информация о праздничных мероприятиях находится здесь.