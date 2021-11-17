В Таллинне открылся новый пункт консультирования и вакцинации

Ситуация с COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство, и город Таллинн вместе с районами продолжает предлагать услугу удобной вакцинации. В кабинете 402 на четвертом этаже Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) открыт пункт вакцинации и консультирования, который можно посетить в рабочие дни с 12 до 19 часов и в выходные с 10 до 17 часов.

”Мы делаем со своей стороны все возможное, чтобы как можно больше пыхья-таллиннцев, а в идеале все, смогли провакцинироваться. Для этого добавляется еще одна возможность — пункт вакцинации на Балтийском вокзале”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

Пункт вакцинации и консультирования на тему COVID-19 работает с 17 ноября возле троллейбусной и автобусной остановки на Балтийском вокзале. Пункт открыт по будням с 12 до 19 часов и по выходным с 10 до 17 часов.

С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.

К услугам всех желающих в столице теперь восемь пунктов профилактики коронавирусной инфекции – в Кесклинне, Ласнамяэ, Хааберсти, Кристийне и Пыхья-Таллинне