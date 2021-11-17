В Таллинне открылся новый пункт консультирования и вакцинации
Ситуация с COVID-19 по-прежнему вызывает беспокойство, и город Таллинн вместе с районами продолжает предлагать услугу удобной вакцинации. В кабинете 402 на четвертом этаже Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13) открыт пункт вакцинации и консультирования, который можно посетить в рабочие дни с 12 до 19 часов и в выходные с 10 до 17 часов.
”Мы делаем со своей стороны все возможное, чтобы как можно больше пыхья-таллиннцев, а в идеале все, смогли провакцинироваться. Для этого добавляется еще одна возможность — пункт вакцинации на Балтийском вокзале”, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Пункт вакцинации и консультирования на тему COVID-19 работает с 17 ноября возле троллейбусной и автобусной остановки на Балтийском вокзале. Пункт открыт по будням с 12 до 19 часов и по выходным с 10 до 17 часов.
С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предварительной регистрации не требуется.
К услугам всех желающих в столице теперь восемь пунктов профилактики коронавирусной инфекции – в Кесклинне, Ласнамяэ, Хааберсти, Кристийне и Пыхья-Таллинне
”На протяжении последних семи дней мы наблюдаем стабильное снижение уровня инфицирования: если 9 ноября в Таллинне было зафиксировано 2160 случаев заражения COVID-19, то 16 ноября — 1490, то есть на 670 случаев меньше. Это показывает, что вакцинация и ограничительные меры, в том числе рассредоточение учащихся столичных школ, дают положительный эффект в борьбе с коронакризисом, — отметила вице-мэр Бетина Бешкина, добавив, что уровень инфицирования в Таллинне ниже среднего по Эстонии — среди 79 единиц местных самоуправлений по этому показателю Таллинн занимает 64 место. — В настоящий момент в Таллинне на 100 000 населения приходится 340 инфицированных, средний по Эстонии показатель — 454. При этом, к сожалению, пока нет уверенности в том, что тенденция к спаду заболеваемости сохранится. В то же время очевидно, что в профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией мы находимся на правильном пути, и нужно продолжать работу в этом направлении”.
При сотрудничестве города и частных медицинских предприятий Eldred OÜ и Confido в Таллинне открыты восемь пунктов профилактики коронавирусной инфекции, которые обслуживают пациентов семь дней в неделю.
В пункте профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе услугу оказывает предприятие Confido. Пункт открыт ежедневно с 9.00 до 21.00. Наряду с консультированием и вакцинацией от COVID-19 на месте также можно сделать PCR-тест на коронавирус. Взятие образца производится традиционным способом из носоглотки или с использованием жидкости для полоскания горла. При наличии направления тестирование на коронавирус является бесплатным, в случае его отсутствия необходимо заплатить 44 евро. За первые шесть дней работы пункта профилактики коронавирусной инфекции на площади Вабадузе, в период с 10 по 16 ноября, в нем получили прививку 1079 человек.
Пункты консультирования и вакцинации открыты по будням с 12 до 19, по выходным — с 10 до 17 часов в центре культуры ”Линдакиви”, общественном центре Пыхья-Таллинна, на площадке возле Балтийского вокзала, на парковке магазина ”Линнамяэ Максима”, а также в торговых центрах ”Рими Хааберсти”, ”Кристийне”, и ”Юлемисте”. Поставщик услуги — предприятие Eldred. В пунктах консультирования и вакцинации в период с 10 по 16 ноября прививку получили 898 человек.
Первичный курс вакцинации от COVID-19 могут пройти лица, достигшие 12-летнего возраста. Предлагаются двухкомпонентные препараты Pfizer/BioNTech и Moderna, а с 18-летнего возраста — и однокомпонентная вакцина Janssen. Лица в возрасте от 18 лет могут также получить бустерную дозу вакцины, которая вводится спустя полгода после получения второй прививки Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или Spikevax (Moderna), либо по истечении 5 месяцев с момента завершения первичного курса вакцинации препаратами Janssen или AstraZeneca. В качестве бустерной дозы используются вакцины Pfizer и Moderna.
В палатках консультирования и вакцинации, работавших в период с 20 октября по 9 ноября
Дополнительную информацию о вакцинации и вакцинах можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по телефону 1247 (ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, русском и английском языках).
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.