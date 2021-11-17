ТАБЛИЦА | Вакцинация в промышленности: смотрите, где дела идут отлично, а где сотни рабочих еще не привиты

Как видно из таблицы, пример в деле вакцинации показывают производитель пищевых продуктов Tartu Mill и напитков A. Le Coq.

На раквереском мясоперерабатывающем предприятии HKScan заметная часть работников еще не привита…

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