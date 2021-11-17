17.11.2021, 19:09
ТАБЛИЦА | Вакцинация в промышленности: смотрите, где дела идут отлично, а где сотни рабочих еще не привиты
Argo Ingver
Как уже сообщалось, Больничная касса на днях обнародовала данные по охвату вакцинацией работников эстонских компаний. Как обстоят дела на ведущих предприятиях эстонской промышленности?
Как видно из таблицы, пример в деле вакцинации показывают производитель пищевых продуктов Tartu Mill и напитков A. Le Coq.
На раквереском мясоперерабатывающем предприятии HKScan заметная часть работников еще не привита…
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