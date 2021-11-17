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17.11.2021, 16:32
ФОТО | Такого в столице еще не видели: в Таллинне появились новые элементы уличного дизайна
(4)
Ирис Кюбарсепп, Ärileht
Andres Putting
В
Таллинне
на одной из улиц в
Кадриорге
можно заметить интересное новшество. Вокруг обычного уличного столба установлены защитные элементы.
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