Новости Эстонии
17.11.2021, 16:32

ФОТО | Такого в столице еще не видели: в Таллинне появились новые элементы уличного дизайна

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Ирис Кюбарсепп, Ärileht
Andres Putting
В Таллинне на одной из улиц в Кадриорге можно заметить интересное новшество. Вокруг обычного уличного столба установлены защитные элементы.