ВИДЕО | Хярма рассказала, когда ожидается стабилизация и есть ли сегодня необходимость в ужесточении ограничений

На сегодняшней пресс-конференции Департамента здоровья исполняющая обязанности главы ведомства Мари-Анне Хярма отметила, что спад заболеваемости COVID-19 затормозился. То есть показатели сегодня снижаются не так быстро, как некоторое время назад.

Как она пояснила в разговоре с Delfi, есть надежда на стабилизацию и относительно спокойный рождественско-новогодний период. Не исключен и плохой сценарий, когда показатели заболеваемости вновь начнут расти из-за того, что часть учащихся вернется с дистанционного обучения в школы.

В интервью речь зашла и о ситуации в больницах. Хярма сказала, что положение в больничной системе нормализуется, когда одновременно в больницах будет находится не более 100 ковид-пациентов. По ее словам, в случае реализации положительного сценария этого можно ожидать примерно через 4-5 недель. "Тогда можно будет сказать, что ситуация в больницах стабилизировалась".

Сейчас справиться с коронавирусом помогают уже введенные ограничения и бустерная вакцинация. По крайней мере на сегодняшний день, по утверждению Хярма, в Департаменте здоровья считают, что необходимости в ужесточении ограничений нет.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.