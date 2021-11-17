ФОТО | "Мы еще обсудим, кто может тренироваться, а кто нет". Спортклуб Sparta открыт вопреки решению властей

Как уже сообщалось, департамент своим распоряжением запретил спортивному обществу Sparta экономическую деятельность, потому что оно не соблюдает требований по защите жизни и здоровья своих посетителей.

Департамент здоровья сообщил, что в помещениях спортклуба нельзя оказывать услуги, там не могут находиться посетители, в том числе клиенты с временными членскими билетами, которых учреждение само называет "членами-любителями".

По словам Каяри, извещение властей он получил вчера ночью и еще не успел ознакомиться с присланными ему материалами Департамента здоровья. "Сегодня в два часа встретимся с юристами и обсудим, кто может тренироваться, и кто не может".

Каяри оставил без ответа вопрос, закроет ли клуб свои двери после совещания с юристами.

На фотографиях нашего корреспондента видно, что среди прочих клуб посещает и известный эстонский тяжелоатлет Март Сейм.

Заместитель руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Калле Китсинг пояснил, что ранее Департамент здоровья запретил на две недели деятельность клуба Sparta, но выяснилось, что клуб не подчинился распоряжению, переквалифицировав своих клиентов в ”членов спортивного общества” и продолжая оказывать им услугу.

Если коротко, то все действующие и будущие клиенты оформляются как члены-любители спортивного общества Sparta MTÜ. Журналист побывал в клубе и за 30 евро получил титул члена-любителя, на что ушло менее 10 минут.

Директор по развитию Sparta Прийт Каяри сказал тогда, что в случае с НКО членский взнос не рассматривается как экономическая деятельность, поэтому они ничего не нарушают.

По словам Китсинга, подобные действия могут привести к уголовному производству и штрафу в размере 4000-16 000 000 евро.

История противостояния клуба Sparta и Департамента здоровья началась 14 октября, когда спортклубу было сделано первое предписание, обязывающее его соблюдать введенные правительством противоэпидемические требования.

Как позже выяснилось, клуб предписание не выполнил, и 22 октября на него был наложен штраф в размере 2000 евро. Но и после этого в Sparta продолжили нарушать правила, что привело к запрету на экономическую деятельность.